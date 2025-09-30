Νετανιάχου: «Καμία περίπτωση» για παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέψευσε ότι αποδέχθηκε τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας πως «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία»