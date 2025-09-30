Το σχέδιο Τραμπ είναι «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ, εκτιμά ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός
O υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ χαρακτήρισε το σύνολο του σχεδίου 20 σημείων «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα»
Το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα είναι «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ένας ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός, σημαντικός εταίρος της πλειοψηφίας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Απαριθμώντας αριθμό διατάξεων αυτού του σχεδίου 20 σημείων, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ χαρακτήρισε το σύνολο «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα». Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο [του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια], μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.
Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο που μαίνεται τώρα στη Γάζα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
