Κίνδυνος έκρηξης από διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ - Ενδέχεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο
Το υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ», ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους, εντοπίστηκε να πλέει προς το Γιβραλτάρ με σοβαρή διαρροή καυσίμων
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτικές δυνάμεις μετά τις πληροφορίες για σοβαρή διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ», που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνικούς πυραύλους και αυτή τη στιγμή πλέει στη Μεσόγειο με κατεύθυνση το Γιβραλτάρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το κανάλι VChK-OGPU, το οποίο φέρεται να έχει πρόσβαση σε διαρροές των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, το πλήρωμα του «Νοβοροσίσκ» ενδέχεται να εξαναγκαστεί να προχωρήσει σε άντληση καυσίμων από το αμπάρι κατευθείαν στη θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος έκρηξης. Η κατάσταση αξιολογείται ως κρίσιμη, δεδομένου ότι το υποβρύχιο μπορεί να μεταφέρει προηγμένα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.
Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail υπενθυμίζει ότι το Βασιλικό Ναυτικό έχει αυξήσει τις περιπολίες του για την αποτροπή τυχόν παραβιάσεων και για να αντιμετωπίσει τις υποψίες περί «υβριδικών επιθέσεων» που αποδίδονται στη Μόσχα μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».
Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το «Νοβοροσίσκ» συμμετείχε άμεσα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, το Κίεβο είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2024 ότι βύθισε το «αδελφό» υποβρύχιο «Ροστόφ», σε μια επιχείρηση που θεωρήθηκε σημαντικό πλήγμα για τον ρωσικό στόλο.
Η παρούσα εξέλιξη με τη διαρροή καυσίμων προσθέτει νέα διάσταση στις ανησυχίες της Δύσης, καθώς η παρουσία ενός εν δυνάμει πυρηνικά εξοπλισμένου υποβρυχίου σε ασταθή τεχνική κατάσταση εντός της Μεσογείου δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο στρατιωτικούς αλλά και περιβαλλοντικούς.
Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει καταδυμένο μέχρι και 45 ημέρες. Τον περασμένο Ιούλιο είχε εντοπιστεί από το βρετανικό ναυτικό να διασχίζει τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες στη Δύση για τις κινήσεις των ρωσικών υποβρυχίων κοντά σε στρατηγικά ύδατα.
The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an "accident" in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025
The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN
