Το ΝΑΤΟ στέλνει στη Βαλτική Θάλασσα αντιαεροπορική φρεγάτα
Το ΝΑΤΟ στέλνει στη Βαλτική Θάλασσα αντιαεροπορική φρεγάτα
Η Συμμαχία αυξάνει την παρουσία της στη Βαλτική μετά τα περιστατικά υπέρπτησεων drones στη Δανία
Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα σε απάντηση στις διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.
Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.
Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.
Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».
Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.
