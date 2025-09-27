Γαλλία: Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαπλεύσουν τη Μάγχη
Τουλάχιστον 25 οι θάνατοι σε απόπειρες για παράνομη διέλευση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου από την αρχή του έτους
Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ενώ προσπαθούσαν να διαπλεύσουν τη Μάγχη κοντά στη Μπουλόν-σιρ-Μερ στη βόρεια Γαλλία, όπως πληροφορήθηκε από τις αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η τραγωδία συνέβη στα ανοικτά των ακτών της Νεσατέλ-Αρντελό ενώ περίπου 100 μετανάστες προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη με αυτοσχέδιο πλεούμενο για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το περιστατικό αυτό ανεβάζει σε τουλάχιστον 25 τον αριθμό των θανάτων σε αυτές τις απόπειρες για παράνομη διέλευση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου από την αρχή του έτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.
