Πάνω από χίλιοι μετανάστες διέσχισαν τη θάλασσα της Μάγχης σε μία ημέρα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εντείνει τις επιστροφές

Ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν τον διάπλου υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ, καθώς αγωνίζεται για να θέσει υπό έλεγχο την κρίση