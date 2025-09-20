Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Πάνω από χίλιοι μετανάστες διέσχισαν τη θάλασσα της Μάγχης σε μία ημέρα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εντείνει τις επιστροφές
Πάνω από χίλιοι μετανάστες διέσχισαν τη θάλασσα της Μάγχης σε μία ημέρα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση εντείνει τις επιστροφές
Ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν τον διάπλου υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ, καθώς αγωνίζεται για να θέσει υπό έλεγχο την κρίση
Πάνω από χίλιοι άνθρωποι διέσχισαν την Παρασκευή τη Μάγχη, με μικρά σκάφη με κατεύθυνση τις βρετανικές ακτές, ενώ η βρετανική κυβέρνηση έστελνε πίσω στη Γαλλία έναν τρίτο μετανάστη.
Ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν τον διάπλου υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, καθώς αγωνίζεται για να θέσει υπό έλεγχο την κρίση. Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι 1.072 έκαναν το ταξίδι αυτό με 13 σκάφη.
Με τις χθεσινές αφίξεις, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κάνει τον διάπλου μέχρι τώρα στη διάρκεια του 2025 ανήλθε σε 32.103 - ένα ρεκόρ γι' αυτή την εποχή του έτους.
Υπουργοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» που συνήφθη με τη Γαλλία, θα δράσει αποτρεπτικά, δείχνοντας στους μετανάστες ότι θα σταλούν πίσω, αν διασχίσουν τη Μάγχη.
Όμως η κλίμακα των χθεσινών διελεύσεων δείχνει ότι η πολιτική έχει μέχρι τώρα μικρό αντίκτυπο σ' αυτούς που έχουν συγκεντρωθεί στις ακτές της βόρειας Γαλλίας.
Το τρίτο πρόσωπο που εστάλη πίσω ήταν ένας Ιρανός, ο οποίος επέστρεψε χθες, Παρασκευή, στη Γαλλία.
Η απέλασή του πραγματοποιήθηκε έπειτα απ' αυτή, νωρίτερα χθες, ενός άνδρα από την Ερυθραία, η δικαστική προσφυγή του οποίου για να σταματήσει την απομάκρυνσή του απορρίφθηκε, καθώς και μετά την απέλαση ενός ινδού υπηκόου προχθές, Πέμπτη.
Οι πρώτες πτήσεις που, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, θα μεταφέρουν αιτούντες άσυλο από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να λάβουν χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.
Η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τους επόμενους μήνες τον αριθμό των ανθρώπων που στέλνονται πίσω βάσει της πιλοτικής συμφωνίας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Γαλλία, οι άνθρωποι που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη μπορούν να τεθούν υπό κράτηση και να επιστραφούν στη Γαλλία, με αντάλλαγμα την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσου αριθμού ανθρώπων που έχουν κάνει αίτηση για να μεταβούν στη Βρετανία μέσω ασφαλούς και νόμιμης οδού.
Ωστόσο ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών Κρις Φίλιπ επιτέθηκε στη συμφωνία λέγοντας ότι «δεν προσφέρει το παραμικρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα» ενώ χαρακτήρισε τον αριθμό των επιστροφών «θλιβερό» και είπε πως «το να καυχιέται κανείς γι' αυτόν είναι παράλογο».
Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επισήμαναν ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για αναγκαστικές επιστροφές και έκαναν συγκρίσεις με τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Ρουάντα -την οποία κατήργησε το Εργατικό Κόμμα- βάσει της οποίας μέσα σε δύο χρόνια μόλις τέσσερις εθελοντές πήγαν στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.
Ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν τον διάπλου υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, καθώς αγωνίζεται για να θέσει υπό έλεγχο την κρίση. Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι 1.072 έκαναν το ταξίδι αυτό με 13 σκάφη.
Με τις χθεσινές αφίξεις, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κάνει τον διάπλου μέχρι τώρα στη διάρκεια του 2025 ανήλθε σε 32.103 - ένα ρεκόρ γι' αυτή την εποχή του έτους.
Υπουργοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» που συνήφθη με τη Γαλλία, θα δράσει αποτρεπτικά, δείχνοντας στους μετανάστες ότι θα σταλούν πίσω, αν διασχίσουν τη Μάγχη.
Όμως η κλίμακα των χθεσινών διελεύσεων δείχνει ότι η πολιτική έχει μέχρι τώρα μικρό αντίκτυπο σ' αυτούς που έχουν συγκεντρωθεί στις ακτές της βόρειας Γαλλίας.
Το τρίτο πρόσωπο που εστάλη πίσω ήταν ένας Ιρανός, ο οποίος επέστρεψε χθες, Παρασκευή, στη Γαλλία.
Η απέλασή του πραγματοποιήθηκε έπειτα απ' αυτή, νωρίτερα χθες, ενός άνδρα από την Ερυθραία, η δικαστική προσφυγή του οποίου για να σταματήσει την απομάκρυνσή του απορρίφθηκε, καθώς και μετά την απέλαση ενός ινδού υπηκόου προχθές, Πέμπτη.
Οι πρώτες πτήσεις που, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, θα μεταφέρουν αιτούντες άσυλο από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να λάβουν χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.
Η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τους επόμενους μήνες τον αριθμό των ανθρώπων που στέλνονται πίσω βάσει της πιλοτικής συμφωνίας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Γαλλία, οι άνθρωποι που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη μπορούν να τεθούν υπό κράτηση και να επιστραφούν στη Γαλλία, με αντάλλαγμα την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσου αριθμού ανθρώπων που έχουν κάνει αίτηση για να μεταβούν στη Βρετανία μέσω ασφαλούς και νόμιμης οδού.
Ωστόσο ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών Κρις Φίλιπ επιτέθηκε στη συμφωνία λέγοντας ότι «δεν προσφέρει το παραμικρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα» ενώ χαρακτήρισε τον αριθμό των επιστροφών «θλιβερό» και είπε πως «το να καυχιέται κανείς γι' αυτόν είναι παράλογο».
Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επισήμαναν ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για αναγκαστικές επιστροφές και έκαναν συγκρίσεις με τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Ρουάντα -την οποία κατήργησε το Εργατικό Κόμμα- βάσει της οποίας μέσα σε δύο χρόνια μόλις τέσσερις εθελοντές πήγαν στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.
Ειδήσεις σήμερα:
«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα