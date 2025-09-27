Το Ιράν ανακαλεί τους πρεσβευτές του σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πυρηνικό πρόγραμμα Τεχεράνη

Το Ιράν ανακαλεί τους πρεσβευτές του σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Τεχεράνη τους κάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις ενώ πλησιάζει η επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της

Το Ιράν ανακαλεί τους πρεσβευτές του σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν κάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τους πρεσβευτές του στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ πλησιάζει η επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις τρεις αυτές χώρες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Μετά την «ανεύθυνη ενέργεια» τριών ευρωπαϊκών χωρών να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι «πρεσβευτές του Ιράν στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακλήθηκαν στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

