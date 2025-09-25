Ανατριχιαστική ανακάλυψη στην Ιαπωνία: Μητέρα κρατούσε σε καταψύκτη τη σορό της κόρης της για 20 χρόνια

Η κόρη είχε γεννηθεί το 1975 - Η 75χρονη μητέρα είπε στην αστυνομία πως πριν 20 χρόνια η μυρωδιά του νεκρού σώματος της κόρης της είχε πλημμυρίσει το σπίτι και τότε αγόρασε τον καταψύκτη