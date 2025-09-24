Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στην Ταϊβάν από το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα - Δείτε βίντεο

Σε πόλεις σε όλη τη νότια Κίνα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στοίβαξαν σακιά με άμμο μπροστά από τα καταστήματά τους προετοιμάζοντας την άφιξη της καταιγίδας, με τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο δίπλα στη θάλασσα να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις παλιρροιακές εξάρσεις.Ο Ραγκάσα έπληξε επίσης ένα απομακρυσμένο νησί στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, καθώς χιλιάδες οικογένειες είχαν εκκενώσει την περιοχή πριν η καταιγίδα φτάσει στην ξηρά.Σχολεία και κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν σε μεγάλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλα.