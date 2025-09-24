Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στην Ταϊβάν από το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα - Δείτε βίντεο
Χθες σημειώθηκε κατολίσθηση που προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού - Περίπου το 60% του πληθυσμού των 8.500 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν εκκένωσε την περιοχή
Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.
A dam collapsed in Taiwan after heavy rains from Super Typhoon Ragasa caused massive flooding.— The Weather Network (@weathernetwork) September 24, 2025
Watch more video: https://t.co/rbcWNC5nA4 pic.twitter.com/zngNQX2xpI
Περίπου το 60% του πληθυσμού των 8.500 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, ή περίπου 5.200 άνθρωποι, επέλεξαν την «κάθετη εκκένωση» - βρίσκοντας καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους - ενώ η πλειοψηφία των υπόλοιπων εγκατέλειψε την περιοχή και παρέμεινε με τις οικογένειές της, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Heavy rain from the super typhoon Ragasa caused a dam in Hualien Country to overflow and flood the nearby region, carrying cars and people along with it.— Sky News (@SkyNews) September 23, 2025
Several people were injured and over 7,000 people were evacuated in Taiwan. pic.twitter.com/yCWqf8dGD8
Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν για κύματα καταιγίδας ύψους έως και πέντε μέτρων. Περίπου 370.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής στην Γκουανγκντόνγκ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για μια «καταστροφική» κατάσταση.
Την Τρίτη, τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ άδειασαν από φρέσκο ψωμί, λαχανικά, κρέας και στιγμιαία noodles, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν να κρυφτούν.
Ο τυφώνας Ραγκάσα έχει χαρακτηριστεί ως ο «Βασιλιάς των Καταιγίδων» από την μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας και αναμένεται να κινηθεί προς το βόρειο Βιετνάμ τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ενδεχομένως εκατομμύρια ανθρώπους.
Super Typhoon Ragasa, with winds up to 220 km/h (137 mph), nears Guangdong. Hong Kong halts most flights, urges residents to stay indoors. Ragasa has hit N. Philippines and may impact China, HK & Taiwan. pic.twitter.com/cYwJcRLqZk— AlertMedia (@alertmedia) September 23, 2025
Ο Ραγκάσα έπληξε επίσης ένα απομακρυσμένο νησί στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, καθώς χιλιάδες οικογένειες είχαν εκκενώσει την περιοχή πριν η καταιγίδα φτάσει στην ξηρά.
Σχολεία και κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν σε μεγάλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλα.
