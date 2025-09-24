Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στην Ταϊβάν από το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στην Ταϊβάν από το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα - Δείτε βίντεο

Χθες σημειώθηκε κατολίσθηση που προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού - Περίπου το 60% του πληθυσμού των 8.500 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν εκκένωσε την περιοχή

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.




Περίπου το 60% του πληθυσμού των 8.500 κατοίκων στην κομητεία Χουαλιέν, ή περίπου 5.200 άνθρωποι, επέλεξαν την «κάθετη εκκένωση» - βρίσκοντας καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους - ενώ η πλειοψηφία των υπόλοιπων εγκατέλειψε την περιοχή και παρέμεινε με τις οικογένειές της, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.



Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν για κύματα καταιγίδας ύψους έως και πέντε μέτρων. Περίπου 370.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής στην Γκουανγκντόνγκ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για μια «καταστροφική» κατάσταση.

Την Τρίτη, τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ άδειασαν από φρέσκο ​​ψωμί, λαχανικά, κρέας και στιγμιαία noodles, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν να κρυφτούν.

Ο τυφώνας Ραγκάσα έχει χαρακτηριστεί ως ο «Βασιλιάς των Καταιγίδων» από την μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας και αναμένεται να κινηθεί προς το βόρειο Βιετνάμ τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ενδεχομένως εκατομμύρια ανθρώπους.



Σε πόλεις σε όλη τη νότια Κίνα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στοίβαξαν σακιά με άμμο μπροστά από τα καταστήματά τους προετοιμάζοντας την άφιξη της καταιγίδας, με τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο δίπλα στη θάλασσα να ανησυχούν ιδιαίτερα για τις παλιρροιακές εξάρσεις.

Ο Ραγκάσα έπληξε επίσης ένα απομακρυσμένο νησί στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, καθώς χιλιάδες οικογένειες είχαν εκκενώσει την περιοχή πριν η καταιγίδα φτάσει στην ξηρά.

Σχολεία και κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν σε μεγάλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλα.



