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Σε κόκπιτ αεροσκάφους ο Πάπας Λέων - Χαιρέτησε τους πιλότους μαχητικών που συνόδευαν την πτήση του, δείτε βίντεο
Σε κόκπιτ αεροσκάφους ο Πάπας Λέων - Χαιρέτησε τους πιλότους μαχητικών που συνόδευαν την πτήση του, δείτε βίντεο
Ο Ποντίφικας βρέθηκε στο κόκπιτ αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη
Μια ξεχωριστή στιγμή κατέγραψε βίντεο από την περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, καθώς ο Ποντίφικας βρέθηκε στο κόκπιτ αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πάπας προσκλήθηκε από έναν εκ των κυβερνητών να επισκεφθεί το πιλοτήριο στο δεύτερο σκέλος του ταξιδιού του. Στο βίντεο διακρίνεται να συνομιλεί με το πλήρωμα και να χαιρετά τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία συνόδευαν το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Δείτε βίντεο
Η επιλογή αυτή χαιρετίστηκε από τοπικούς αξιωματούχους, καθώς η καταλανική γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητας της περιοχής. Τα καταλανικά είχαν περιοριστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο και παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Καταλονίας.
Η περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, σύμφωνα με το Reuters, συνεχίζεται με σειρά επαφών και δημόσιων παρεμβάσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πάπας προσκλήθηκε από έναν εκ των κυβερνητών να επισκεφθεί το πιλοτήριο στο δεύτερο σκέλος του ταξιδιού του. Στο βίντεο διακρίνεται να συνομιλεί με το πλήρωμα και να χαιρετά τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία συνόδευαν το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Δείτε βίντεο
Η επίσκεψη του Ποντίφικα στη Βαρκελώνη είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Κατά την ομιλία του στην καταλανική πρωτεύουσα, ο Πάπας Λέων επέλεξε να απευθυνθεί αρχικά στα καταλανικά, λέγοντας «Estimats germans i germanes» («Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές»), μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αναγνώριση της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της Καταλονίας.
Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL— Reuters (@Reuters) June 9, 2026
Η επιλογή αυτή χαιρετίστηκε από τοπικούς αξιωματούχους, καθώς η καταλανική γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητας της περιοχής. Τα καταλανικά είχαν περιοριστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο και παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Καταλονίας.
Η περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, σύμφωνα με το Reuters, συνεχίζεται με σειρά επαφών και δημόσιων παρεμβάσεων.
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