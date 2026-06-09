Σύντομη συνομιλία με τον Bad Bunny είχε ο πάπας Λέων στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Ο Λέων και ο Bad Bunny βρέθηκαν την ίδια χρονική περίοδο στην ισπανική πρωτεύουσα, μια σύμπτωση που έκανε τον πάπα να δηλώσει ότι οι νέοι θα μπορούσαν να αμφιταλαντευτούν ανάμεσα στους δύο