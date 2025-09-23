Ο υπερ-τυφώνας Ραγκάσα πλησιάζει στο Χονγκ Κονγκ: Εκκενώσεις, άδειοι δρόμοι και κλειστά καταστήματα παντού

Περισσότερες από 11 πόλεις στη Γκουανγκντόνγκ, ανάμεσά τους η Σεντζέν και η παραλιακή Ζουχάι, ανέστειλαν τη λειτουργία σχολείων, συγκοινωνιών και επιχειρήσεων. Το Εθνικό Κέντρο Πρόγνωσης Περιβάλλοντος της Κίνας προειδοποίησε ότι τα παράκτια ύδατα της επαρχίας θα πλήττονται από κύματα έως και επτά μέτρα. Στη Σεντζέν προετοιμάστηκαν πάνω από 800 καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεργεία έκοβαν κλαδιά δέντρων στις κεντρικές οδούς της περιοχής Νανσάν.«Είναι μόνο τα μεγαλύτερα δέντρα που έχουν ρίσκο. Θα είμαστε έξω όλο το απόγευμα σε όλη την περιοχή», είπε ένας εργάτης με το επώνυμο Ζανγκ, ανάμεσα σε στοίβες κορμών πίσω από κορδέλες αποκλεισμού.Στο Μακάο, τη μεγαλύτερη «βιομηχανία τζόγου» του κόσμου, οι κάτοικοι ετοιμάζονται για ισχυρό πλήγμα, με όλα τα καζίνο να κλείνουν από τις 17:00, καθώς η πρώην πορτογαλική αποικία ανεβάζει το σήμα τυφώνα σε επίπεδο 8.Στην Ταϊβάν, οι αρχές κατέγραψαν σχεδόν 60 εκατοστά βροχής στην ανατολική ορεινή ζώνη, 25 τραυματισμούς και συνέχιση των σοβαρών προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την Τρίτη ακυρώθηκαν συνολικά 273 πτήσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.