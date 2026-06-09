Κατάρριψη ή λάθος; Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού Apache στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων





Ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.







Μια άλλη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι ιρανικό drone τύπου Shahed συγκρούστηκε με το αμερικανικό ελικόπτερο.



πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη και αεροπορική αναγνώριση, ενώ χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν σε μικρά ιρανικά σκάφη.



Το πλήρωμα του ελικοπτερου, πιλότος και συγκυβερνήτης,



Μια έμμεση αναφορά έκανε αργά την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, που είπε ότι «οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή του ενδεχομένου να βρεθούν στο μέσο διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες».



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Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.



«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.



Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ιρανοί είναι πίσω από την πτώση ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, νέες πληροφορίες φωτίζουν διαφορετικά το περιστατικό.Ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές, χωρίς να είναι σαφές για την ώρα αν έγινε η σύγκρουση έγινε από πρόθεση ή όχι.Μια άλλη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού ανέφερε ότισυγκρούστηκε με το αμερικανικό ελικόπτερο.Πρόκειται για τηναπό την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη και αεροπορική αναγνώριση, ενώ χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν σε μικρά ιρανικά σκάφη.Το πλήρωμα του ελικοπτερου, πιλότος και συγκυβερνήτης, διασώθηκαν από θαλάσσιο drone Μια έμμεση αναφορά έκανε αργά την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι «οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας διατρέχουν συνεχή κίνδυνο λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή του ενδεχομένου να βρεθούν στο μέσο διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες».Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντοναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν το Apache κατά τη διάρκεια περιπολίας του στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτονστην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.





Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει ότι το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.



Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, από θαλάσσιο drone.