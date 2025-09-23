Αντιδράσεις στην Ισπανία για τα τεχνικά προβλήματα σε βραχιολάκια καταδικασμένων για βία σε γυναίκες

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση της υπουργού Ισότητας - Η γενική εισαγγελία ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της πως τα βραχιολάκια, τα οποία προειδοποιούν τα θύματα εάν το πρόσωπο που τους επιτέθηκε παραβίασε τη διαταγή απομάκρυνσης, είχαν καταγράψει τεχνικά προβλήματα έπειτα από μια μετεγκατάσταση δεδομένων, που συνδεόταν με μια αλλαγή προμηθευτή