Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone στην Εσθονία
Η κατάρριψη του drone αποτελεί το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ένα drone, προερχόμενο πιθανώς από την Ουκρανία, στην Εσθονία, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Χάννο Πέβκουρ στο ειδησεογραφικό site Delfi.

Ο Πέβκουρ δήλωσε ότι ένα drone εισήλθε στον εσθονικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από μαχητικά αεροσκάφη της Βαλτικής πάνω από τη λίμνη Βόρτσγιερβ. «Το περιστατικό με το drone έχει τελειώσει προς το παρόν» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατάρριψη του drone αποτελεί το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία. Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ Φινλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, όλα σύνορα με τη Ρωσία.

Η πρωθυπουργός της Λετονίας παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω του χειρισμού αυτών των παραβιάσεων, ενώ ο ΝΑΤΟ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το περιστατικό.
