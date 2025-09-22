Το μπλόκο σε Ισραήλ και ΗΠΑ δεν θα τελειώσει κανένα πόλεμο στην Γάζα

Το Παλαιστινιακό θα είναι το κυρίαρχο θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Η στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου είναι ίσως αρκετό για να προωθήσει το Ισραήλ τα άμεσα τα σχέδιά του στη Γάζα