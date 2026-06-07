Γιατί Κομισιόν, ΟΟΣΑ και αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας παρά τις επιπτώσεις από την κρίση της Μέσης Ανατολής, όπως διαπιστώνουν δύο εκθέσεις που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα