Διπλωματική αναταραχή από την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες - Οι απειλές του Ισραήλ και οι υπό κατάρρευση σχέσεις των αραβικών κρατών
Διπλωματική αναταραχή από την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες - Οι απειλές του Ισραήλ και οι υπό κατάρρευση σχέσεις των αραβικών κρατών
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, επανέλαβε χθες ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος και απείλησε με επέκταση του ισραηλινού εποικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - Για αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των αραβικών κρατών κάνει λόγο ο Guardian σε ανάλυσή του
Την ώρα που ένα παγκόσμιο κύμα υποστήριξης προς την Παλαιστίνη εξαπλώνεται στη διεθνή κοινότητα, οι απειλές του Ισραήλ για αντίποινα εγείρουν ανησυχίες, ενώ εντείνεται η αβεβαιότητα για τις αντιδράσεις των ΗΠΑ, που παραμένουν ο πιστότερος σύμμαχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Χθες, Κυριακή, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, ενώ η Γαλλία και πέντε ακόμη χώρες αναμένεται να το πράξουν σήμερα – εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη βιαιότητα των ισραηλινών επιθέσεων εκεί.
Ωστόσο, ενώ τα κράτη ένα ένα υιοθετούν μία στάση υποστηρικτική προς την Παλαιστίνη, το Ισραήλ παραμένει αμετακίνητο στη στάση του απέναντι στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.
Στην ίδια ανάλυση επισημαίνεται ότι η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους της πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει «συμβολικά» και οι ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν πως η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών του Αβραάμ, που αποσκοπούσαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικών κρατών και πλέον βρίσκονται υπό κατάρρευση.
«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μερικούς από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ... θα αυξήσει τις εντάσεις σε μια περίοδο που οι εταίροι βρίσκονται ήδη σε διαμάχη σχετικά με τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και με διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί», προστίθεται στην ανάλυση του Guardian.
Για τον κίνδυνο αυτό, ανώτεροι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες είχαν απευθύνει ανοιχτή επιστολή στους πρωθυπουργούς του Καναδά, της Βρετανίας και της Αυστραλίας, προειδοποιώντας ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης «θα φέρει τις χώρες σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ενδέχεται να προκαλέσει την εφαρμογή αντίμέτρων» - ως μέσο τιμωρίας.
Αυτό που παραμένει ασαφές είναι εάν οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν ενεργά την αντίδραση του Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κατάληψης τμημάτων της Δυτικής Όχθης – ή αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει απλώς συμφωνήσει να μην εμποδίσει τον Νετανιάχου, «καθώς το Ισραήλ φαίνεται να έχει όλο και περισσότερο το πάνω χέρι στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ», σημειώνει ο αρθρογράφος Άντριου Ροθ.
Ο Νετανιάχου, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, επανέλαβε χθες ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος και απείλησε με επέκταση του ισραηλινού εποικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Την ίδια ώρα, δύο ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν την προσάρτηση της περιοχής – συγκεκριμένα σε ποσοστό 82%.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ροθ, ακόμη και αν το Τελ Αβίβ δεν υιοθετήσει το σχέδιο του Σμότριτς, «ο Νετανιάχου θα μπορούσε να κηρύξει τουλάχιστον μια συμβολική προσάρτηση εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως παλαιστινιακά, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ» – κίνηση που θα εξόργιζε αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης «κόκκινη γραμμή».
«Μια τέτοια κίνηση από το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων... Θα ενισχύσει επίσης την υποστήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς στην ΕΕ, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Βρυξελλών, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ φέρονται να σχεδιάζουν την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισ. δολαρίων για 3.200 οχήματα εφόδου πεζικού», προσθέτει ο Ροθ.
Χθες, Κυριακή, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, ενώ η Γαλλία και πέντε ακόμη χώρες αναμένεται να το πράξουν σήμερα – εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη βιαιότητα των ισραηλινών επιθέσεων εκεί.
Ωστόσο, ενώ τα κράτη ένα ένα υιοθετούν μία στάση υποστηρικτική προς την Παλαιστίνη, το Ισραήλ παραμένει αμετακίνητο στη στάση του απέναντι στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.
Guardian: Διπλωματική αναταραχή από τη διεθνή στήριξη στην Παλαιστίνη«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία θα προκαλέσει μια παγκόσμια διπλωματική αναταραχή, καθώς το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο αντιποίνων με προσάρτηση στη Δυτική Όχθη, μια κίνηση που θα εντείνει την αντιπαράθεση με την Ευρώπη, θα διευρύνει το ρήγμα με τα αραβικά κράτη και θα απομακρύνει περαιτέρω τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους σε όλο τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί την υποστήριξή της προς τον Νετανιάχου και το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα», αναφέρει ο αρθρογράφος Άντριου Ροθ σε ανάλυσή του στον Guardian.
Στην ίδια ανάλυση επισημαίνεται ότι η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους της πριν από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει «συμβολικά» και οι ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν πως η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών του Αβραάμ, που αποσκοπούσαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικών κρατών και πλέον βρίσκονται υπό κατάρρευση.
«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μερικούς από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ... θα αυξήσει τις εντάσεις σε μια περίοδο που οι εταίροι βρίσκονται ήδη σε διαμάχη σχετικά με τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και με διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί», προστίθεται στην ανάλυση του Guardian.
Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ενάντια στα συμφέροντα των ΗΠΑ
Για τον κίνδυνο αυτό, ανώτεροι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες είχαν απευθύνει ανοιχτή επιστολή στους πρωθυπουργούς του Καναδά, της Βρετανίας και της Αυστραλίας, προειδοποιώντας ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης «θα φέρει τις χώρες σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ενδέχεται να προκαλέσει την εφαρμογή αντίμέτρων» - ως μέσο τιμωρίας.
Αυτό που παραμένει ασαφές είναι εάν οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν ενεργά την αντίδραση του Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κατάληψης τμημάτων της Δυτικής Όχθης – ή αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει απλώς συμφωνήσει να μην εμποδίσει τον Νετανιάχου, «καθώς το Ισραήλ φαίνεται να έχει όλο και περισσότερο το πάνω χέρι στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ», σημειώνει ο αρθρογράφος Άντριου Ροθ.
Ο Νετανιάχου, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, επανέλαβε χθες ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος και απείλησε με επέκταση του ισραηλινού εποικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Ισραηλινά «αντίποινα» με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Την ίδια ώρα, δύο ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν την προσάρτηση της περιοχής – συγκεκριμένα σε ποσοστό 82%.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ροθ, ακόμη και αν το Τελ Αβίβ δεν υιοθετήσει το σχέδιο του Σμότριτς, «ο Νετανιάχου θα μπορούσε να κηρύξει τουλάχιστον μια συμβολική προσάρτηση εδαφών που αναγνωρίζονται διεθνώς ως παλαιστινιακά, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ» – κίνηση που θα εξόργιζε αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης «κόκκινη γραμμή».
«Μια τέτοια κίνηση από το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων... Θα ενισχύσει επίσης την υποστήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς στην ΕΕ, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Βρυξελλών, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ φέρονται να σχεδιάζουν την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισ. δολαρίων για 3.200 οχήματα εφόδου πεζικού», προσθέτει ο Ροθ.
Παρά τις απειλές του Ισραήλ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο AFP, είχε δηλώσει ότι «δεν θα πρέπει να νιώθουμε τρομοκρατημένοι από τον κίνδυνο αντιποίνων, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι ενέργειες θα συνεχιστούν», αναφερθείς στον πόλεμο στη Γάζα και την «ύπουλη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μαξ Ρόντενμπεκ του International Crisis Group, κάθε διπλωματική προσπάθεια για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δικαιωμάτων είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά χωρίς «συγκεκριμένα μέτρα» που να τις συνοδεύουν, αυτές οι αναγνωρίσεις κινδυνεύουν να «αποσπάσουν την προσοχή από την πραγματικότητα, η οποία είναι η επιταχυνόμενη εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στην πατρίδα τους».
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μαξ Ρόντενμπεκ του International Crisis Group, κάθε διπλωματική προσπάθεια για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δικαιωμάτων είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά χωρίς «συγκεκριμένα μέτρα» που να τις συνοδεύουν, αυτές οι αναγνωρίσεις κινδυνεύουν να «αποσπάσουν την προσοχή από την πραγματικότητα, η οποία είναι η επιταχυνόμενη εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στην πατρίδα τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή
Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών - Υπεγράφη το προσύμφωνο
Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»
Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή
Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών - Υπεγράφη το προσύμφωνο
Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα