Διπλωματική αναταραχή από την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες - Οι απειλές του Ισραήλ και οι υπό κατάρρευση σχέσεις των αραβικών κρατών

Παρά τις απειλές του Ισραήλ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο AFP, είχε δηλώσει ότι «δεν θα πρέπει να νιώθουμε τρομοκρατημένοι από τον κίνδυνο αντιποίνων, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι ενέργειες θα συνεχιστούν», αναφερθείς στον πόλεμο στη Γάζα και την «ύπουλη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μαξ Ρόντενμπεκ του International Crisis Group, κάθε διπλωματική προσπάθεια για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δικαιωμάτων είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά χωρίς «συγκεκριμένα μέτρα» που να τις συνοδεύουν, αυτές οι αναγνωρίσεις κινδυνεύουν να «αποσπάσουν την προσοχή από την πραγματικότητα, η οποία είναι η επιταχυνόμενη εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στην πατρίδα τους».