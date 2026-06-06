«Θα τα καταφέρουμε» δηλώνει ο Μερτς για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία

«Ο συνασπισμός στο Βερολίνο διαθέτει τη δύναμη και την απαραίτητη ενότητα και σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να υπερβούμε τις τρέχουσες δυσκολίες» ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος