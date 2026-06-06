Το Ισραήλ βομβάρδισε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε 48 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Χεζμπολάχ Ισραήλ Ζοζέφ Αούν

Το Ισραήλ βομβάρδισε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε 48 ώρες

Ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις «αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις, που μένουν ατιμώρητες»

Το Ισραήλ βομβάρδισε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σε 48 ώρες
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν «περίπου 150» θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο, όπου ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις «αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις, που μένουν ατιμώρητες» παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ.

Μεταξύ των στόχων ήταν κυρίως «αποθήκες όπλων, επιτελεία και εκτοξευτήρες» πυραύλων ή ρουκετών, αναφέρεται σε ισραηλινή στρατιωτική ανακοίνωση.

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