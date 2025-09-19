Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα, δηλώνει η Βαρσοβία
Eνημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες
Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.
Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια "άνευ προηγουμένου θρασεία" εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.
Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: "Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας".
Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 19, 2025
"Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" - said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W
