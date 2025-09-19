Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα, δηλώνει η Βαρσοβία

🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday.



"Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" - said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 19, 2025

Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης τηςστη, δήλωσαν σήμερα οισυνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.Νωρίτερα, ηανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια "άνευ προηγουμένου θρασεία" εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά τουΗ πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: "Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας".Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.