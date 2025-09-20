Αυτό είναι το ρωσικό μαχητικό που παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο

Κλείσιμο

Ο σουηδικός στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως ισχυρίζεται, δείχνουν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να παραβιάζει τον εσθονικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.Αναφέρει ότι οι εικόνες τραβήχτηκαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, αφού το ρωσικό αεροσκάφος εγκατέλειψε τον εσθονικό εναέριο χώρο.Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας καταδίκασε την εισβολή ως «θρασύτατη». Ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στους εσθονικούς ουρανούς «χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά» πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας.Ιταλικά αεροσκάφη αντέδρασαν στην εισβολή στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του, ενώ η Φινλανδία και η Σουηδία απογείωσαν επίσης αεροσκάφη. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει.Η Εσθονία είναι η τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ που αναφέρει παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, με τη Ρουμανία και την Πολωνία να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά.Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την αντίδρασή τους στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επερχόμενη σύνοδό τους στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια "θρασεία" εισβολή.Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.