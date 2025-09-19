Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ο Τραμπ θέλει να καλέσει τον Κάρολο στις ΗΠΑ
Η επίσημη επίσκεψη φαίνεται ότι θα συμπέσει με τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προσκαλέσει τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ το 2026 με αφορμή τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC.
Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει οριστεί.
Αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ πραγματοποίησε δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος με αυτή την τιμή. Η πρόσκληση ήταν μια ένδειξη «αδιάσπαστου δεσμού» μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του.
Την πιθανότητα πρόσκλησης από τον Αμερικανικό πρόεδρο αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Telegraph.
Από την πλευρά της η Independent ανέφερε ότι η πρόσκληση θα μπορούσε εναλλακτικά να απευθυνθεί στον Πρίγκιπα της Ουαλίας και στην Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας.
Η τελευταία επίσημη επίσκεψη βρετανικού μονάρχη στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2007 από την βασίλισσα Ελισάβετ.
Στη μακρά βασιλεία της, η Ελισάβετ είχε πραγματοποιήσει πέντε επίσημες επισκέψεις στις ΗΠΑ, ξεκινώντας το 1957 επί του προέδρου Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ.
