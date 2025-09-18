Απρόοπτο κατά την αποχώρηση των Τραμπ από τη Βρετανία: Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο ελικόπτερο, έκανε αναγκαστική προσγείωση

Το πρόβλημα με το ελικόπτερο παρουσιάστηκε κατά τη μετακίνησή τους από την εξοχική κατοικία του Κιρ Στάρμερ προς το αεροδρόμιο - Οι πιλότοι αποφάσισαν να το προσγειώσουν για προληπτικούς λόγους