Απρόοπτο κατά την αποχώρηση των Τραμπ από τη Βρετανία: Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο ελικόπτερο, έκανε αναγκαστική προσγείωση
Το πρόβλημα με το ελικόπτερο παρουσιάστηκε κατά τη μετακίνησή τους από την εξοχική κατοικία του Κιρ Στάρμερ προς το αεροδρόμιο - Οι πιλότοι αποφάσισαν να το προσγειώσουν για προληπτικούς λόγους
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο Στάνσεντ του Λονδίνου την Πέμπτη λόγω μηχανικού προβλήματος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.
Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.
Οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο Marine One σε μικρό αεροδρόμιο, για εντελώς προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους.
Το αεροσκάφος με τον Αμερικανό πρόεδρο έφυγε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης.
