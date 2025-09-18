Δεδομένη θεωρεί ο Μακρόν την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν στο τέλος του μήνα - «Δεν είναι σοβαρή η στάση της Τεχεράνης»
Δεδομένη θεωρεί ο Μακρόν την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν στο τέλος του μήνα - «Δεν είναι σοβαρή η στάση της Τεχεράνης»
Ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου η προθεσμία που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι στην Τεχεράνη να εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις για να αποφευχθεί η εφαρμογή του snapback των κυρώσεων από τον ΟΗΕ
Την επαναφορά διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν μέχρι το τέλος του μήνα προγραμματίζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, μετά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών που είχαν με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με όσα είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, το Ιράν δεν δείχνει σοβαρή στάση στη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των τριών μεγάλων δυνάμεών της (Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία - E3), έχει ήδη ενεργοποιήσει μια διαδικασία 30 ημερών από το τέλος του Αυγούστου, η οποία απαιτεί από την Τεχεράνη να εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις για να αποφευχθεί η εφαρμογή του «μηχανισμού επαναφοράς» (snapback) των κυρώσεων από τον ΟΗΕ.
Η προσφορά των E3 για αναβολή της επαναφοράς για διάστημα έως έξι μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνος για σοβαρές διαπραγματεύσεις, εξαρτάται από τη συμμόρφωση του Ιράν σε δύο βασικές προϋποθέσεις. Αρχικά, το Ιράν πρέπει να αποκαταστήσει την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ στο πυρηνικό του πρόγραμμα, οι οποίοι θα εξετάσουν και την απογραφή του μεγάλου αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεύτερον, το Ιράν καλείται να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, κάτι που παραμένει αβέβαιο.
Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, ο Μακρόν δήλωσε ότι θεωρεί την επαναφορά των κυρώσεων δεδομένη, σημειώνοντας ότι η στάση του Ιράν στη διαδικασία δεν είναι σοβαρή. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από συνομιλίες την Τετάρτη μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των E3, της Υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ και του Ιρανού ομολόγου τους. Παρά την ανυπαρξία σημαντικής πρόοδου, οι διπλωμάτες και των δύο πλευρών συμφώνησαν ότι η πόρτα για συμφωνία παραμένει ανοιχτή, αλλά ο χρόνος εξαντλείται.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει την Παρασκευή για την μόνιμη άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που ξεκίνησε από τις E3. Ωστόσο, διπλωμάτες προβλέπουν ότι το ψήφισμα δεν θα λάβει τις εννέα απαιτούμενες ψήφους για να περάσει, ενώ, σε περίπτωση θετικής ψήφου, οι ΗΠΑ, η Βρετανία ή η Γαλλία αναμένεται να ασκήσουν βέτο.
