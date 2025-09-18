Μπαχτσελί: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο εταίρος του Ερντογάν
Ο ηγέτης των γκρίζων λύκων πρότεινε τη σύσταση τριπλής συμμαχίας Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας για την αντιμετώπιση της αμερικανο-ισραηλινής συμμαχίας

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ).

Σε γραπτή δήλωσή του, ο ηγέτης του κυριότερου πολιτικού φορέα των Γκρίζων Λύκων, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα πέσει η Ιστορία, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα, θα καεί η Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη: «Είχαμε αναγκαστεί να εγκαταλείψουμε την Ιερουσαλήμ πριν από εκατό χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της, δεν πρέπει να το κάνουμε. Καμία νίκη δεν κερδίζεται χωρίς κόπο. Κανένα επίτευγμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Θα παλέψουμε, θα αντέξουμε τις δυσκολίες, θα πολεμήσουμε τους τυράννους και δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα βήμα από τον δίκαιο αγώνα μας».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσέλι πρότεινε επίσης τη σύσταση τριπλής συμμαχίας Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας για την αντιμετώπιση της αμερικανο-ισραηλινής «συμμαχίας του κακού», όπως χαρακτηριστικά είπε, λαμβάνοντας υπόψη τη λογική, τη διπλωματία, τις γεωγραφικές συνθήκες και το στρατηγικό περιβάλλον του νέου αιώνα.

Ο Μπαχτσέλι δήλωσε: «Επιθυμία και πρότασή μας είναι η συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας (ΤΡΚ). Η απελπισία, η ματαιότητα και η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων συνιστούν αδιέξοδο, στασιμότητα, εσωστρέφεια σε επίπεδο δράσης και σκέψης. Ο τουρκικός λαός και η Τουρκική Δημοκρατία στον νέο αιώνα απορρίπτουν την απόγνωση, αποκλείουν τα αδιέξοδα και έχουν απωθήσει την απελπισία. Η Εποχή της Τουρκίας θα εδραιωθεί με εθνική ενότητα και την αδελφοσύνη και θα επικυρωθεί με τον στόχο για μία "Τουρκία χωρίς τρομοκρατία". Καμία εχθρική δύναμη και νοοτροπία δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτή την προδιαγεγραμμένη ροή της Ιστορίας».

