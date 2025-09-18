Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας - Επεισόδια σε Νάντη, Ρεν και Λιόν
Περίπου 1 εκατομμύριο διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα εργατικά συνδικάτα - Προσήχθησαν 140 άτομα, τραυματίστηκαν ελαφρά 8 αστυνομικοί - Ένταση διαδηλωτών με αστυνομικούς το απόγευμα στο Παρίσι
Με συνθήματα που ζητούσαν από τον Μακρόν και τον Λεκορνί να παραιτηθούν, άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά - σε μεγάλο βαθμό - στο Παρίσι, ενώ κάποια μικροεπεισόδια σημειώθηκαν στη Νάντη, στη Ρεν και στη Λιόν. Εντάσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών έλαβαν χώρα και στη Μασσαλία.
On September 18, 2025, France faced escalating nationwide protests and strikes, with up to 800,000 participants opposing €43.8 billion in austerity cuts and a defense budget hike to €64 billion by 2027.— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) September 18, 2025
In Paris, 100 protesters stormed the Ministry of Finance, damaging… pic.twitter.com/lb68FFdwQi
Σε αστυνομική ενημέρωση που εκδόθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), η αστυνομία έκανε γνωστό ότι προσήχθησαν 140 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 21 στο Παρίσι. Παράλληλα, οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι 282.477 διαδηλωτές βρίσκονται σε πόλεις εκτός Παρισιού, με τα εργατικά συνδικάτα να δηλώνουν πως οι πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να να διαμαρτυρηθούν, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Παράλληλα, η ένωση φαρμακοποιών ανέφερε πως περίπου 20.000 φαρμακοποιοί συμμετέχουν στις σημερινές διαδηλώσεις.
🚨ALERTE INFO— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) September 18, 2025
Une manifestante se fait frapper au sol par un CRS à Marseille alors qu’elle fuyait les vapeurs de gaz lacrymogène. #18septembre2025 pic.twitter.com/QkpYZYY9tf
Περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο ΠολιτισμούΣτο μεταξύ, το μεσημέρι, περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπλοκάροντας τρεις από τις εισόδους του, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της Υπουργού Ρασίντα Ντάτι, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του AFP. «Αφού δεν θέλουν να μπούμε, κανείς δεν θα μπει στο υπουργείο», φώναζαν οι διαδηλωτές. «Ντάτι, τελείωσες, ο πολιτισμός είναι στους δρόμους», προσέθεσαν.
Στη συνέχεια, σχημάτισαν πορεία και κατευθύνθηκαν στην Πλατεία της Βαστίλλης για να ενωθούν με την αρχή της διαδήλωσης.
Διαδηλωτές έκαναν πορεία με καπνογόνα και συνθήματα και προς το υπουργείο Οικονομικών.
📍 Protests in Paris— MenchOsint (@MenchOsint) September 18, 2025
Railway workers entered the grounds of the Ministry of Economy and Finance in Bercy to carry out a symbolic action there.pic.twitter.com/BXcLst9pXn
🔴 Des manifestants envahissent Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances à Paris.#18septembre #BloquonsTout #greve18septembre pic.twitter.com/Vp7axhmDjl— Luc Auffret (@LucAuffret) September 18, 2025
Εντάσεις στον σταθμό μετρό Voltaire στο ΠαρίσιΝωρίς το απόγευμα, εντάσεις άρχισαν να σημειώνονται στον σταθμό μετρό Voltaire στο Παρίσι, καθώς ομάδα περίπου εκατό ατόμων ντυμένων στα μαύρα, άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς την αστυνομία. Οι άνδρες της αστυνομίας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν.
‼️🇫🇷📢 The French capital surrounded by protests: transport paralyzed, police cordons growing — as is the Parisians' discontent with the authorities. #France #Paris pic.twitter.com/JjRcigohye— Maimunka News (@MaimunkaNews) September 18, 2025
Στην Μπορντό, η πορεία έφτασε στην Πλατεία της Νίκης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Μακρόν, παραιτήσου!» και «Λεκορνί, τελείωσες, η νεολαία είναι στους δρόμους!». Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν διακριτική.
