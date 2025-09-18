Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας - Επεισόδια σε Νάντη, Ρεν και Λιόν

Εντάσεις στον σταθμό μετρό Voltaire στο Παρίσι

Νωρίς το απόγευμα, εντάσεις άρχισαν να σημειώνονται στον σταθμό μετρό Voltaire στο, καθώς ομάδα περίπου εκατό ατόμων ντυμένων στα μαύρα, άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς την αστυνομία. Οι άνδρες της αστυνομίας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν.Στην, η πορεία έφτασε στην Πλατεία της Νίκης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουνκαιΗ παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν διακριτική.