Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας - Επεισόδια σε Νάντη, Ρεν και Λιόν
Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας - Επεισόδια σε Νάντη, Ρεν και Λιόν

Περίπου 1 εκατομμύριο διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα εργατικά συνδικάτα - Προσήχθησαν 140 άτομα, τραυματίστηκαν ελαφρά 8 αστυνομικοί - Ένταση διαδηλωτών με αστυνομικούς το απόγευμα στο Παρίσι

Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας - Επεισόδια σε Νάντη, Ρεν και Λιόν
Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους, σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη, για να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026.

Με συνθήματα που ζητούσαν από τον Μακρόν και τον Λεκορνί να παραιτηθούν, άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά - σε μεγάλο βαθμό - στο Παρίσι, ενώ κάποια μικροεπεισόδια σημειώθηκαν στη Νάντη, στη Ρεν και στη Λιόν. Εντάσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών έλαβαν χώρα και στη Μασσαλία.



Σε αστυνομική ενημέρωση που εκδόθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), η αστυνομία έκανε γνωστό ότι προσήχθησαν 140 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 21 στο Παρίσι. Παράλληλα, οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι 282.477 διαδηλωτές βρίσκονται σε πόλεις εκτός Παρισιού, με τα εργατικά συνδικάτα να δηλώνουν πως οι πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για να να διαμαρτυρηθούν, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Παράλληλα, η ένωση φαρμακοποιών ανέφερε πως περίπου 20.000 φαρμακοποιοί συμμετέχουν στις σημερινές διαδηλώσεις. 



Περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο Πολιτισμού

Στο μεταξύ, το μεσημέρι, περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπλοκάροντας τρεις από τις εισόδους του, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της Υπουργού Ρασίντα Ντάτι, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του AFP. «Αφού δεν θέλουν να μπούμε, κανείς δεν θα μπει στο υπουργείο», φώναζαν οι διαδηλωτές. «Ντάτι, τελείωσες, ο πολιτισμός είναι στους δρόμους», προσέθεσαν.

Στη συνέχεια, σχημάτισαν πορεία και κατευθύνθηκαν στην Πλατεία της Βαστίλλης για να ενωθούν με την αρχή της διαδήλωσης.

Διαδηλωτές έκαναν πορεία με καπνογόνα και συνθήματα και προς το υπουργείο Οικονομικών.





Εντάσεις στον σταθμό μετρό Voltaire στο Παρίσι

Νωρίς το απόγευμα, εντάσεις άρχισαν να σημειώνονται στον σταθμό μετρό Voltaire στο Παρίσι, καθώς ομάδα περίπου εκατό ατόμων ντυμένων στα μαύρα, άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς την αστυνομία. Οι άνδρες της αστυνομίας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν.



Στην Μπορντό, η πορεία έφτασε στην Πλατεία της Νίκης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Μακρόν, παραιτήσου!» και «Λεκορνί, τελείωσες, η νεολαία είναι στους δρόμους!». Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν διακριτική.


