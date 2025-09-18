Σε αναβρασμό η Γαλλία: 800.000 διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους σε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων ετών

Την ίδια ώρα, προσπαθεί να αποφύγει μια νέα ψήφο δυσπιστίας και δέχεται πιέσεις να προσελκύσει τουςμε μίνιμουμ στόχο να υπάρξει «σύμφωνο μη επίθεσης». Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ζήτησει να μπει τέλος στις σκληρές περικοπές και να υπάρξουν δίκαιες εισφορές από τους πλουσιότερους.Παράλληλα, ητου Εθνικού Συναγερμού προειδοποίησε ότι αν ο Λεκορνί συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει.Την ίδια ώρα, η Γαλλία δέχεται πιέσεις για να μειώσει το έλλειμμά της αλλά και το χρέος της, που ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ, ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία, επικαλούμενος ανησυχίες για πολιτική αστάθεια.