Επιβατικό αεροσκάφος πέταγε πάνω από τη Νέα Υόρκη πολύ κοντά στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Λονδίνο
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζήτησαν από τον πιλότο του επιβατικού που ταξίδευε προς Βοστώνη, να διορθώσει την πορεία του και να κρατήσει ασφαλή απόσταση
Κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ προκλήθηκε χθες, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος έφτασε πολύ κοντά στο Air Force One, το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό Boeing 747, το οποίο βρισκόταν πάνω από τη Νέα Υόρκη, παρατήρησε ότι ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines πετούσε σε παρόμοια πορεία.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μόλις εντόπισαν την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, προειδοποίησαν άμεσα τους πιλότους της Spirit Airlines να αλλάξουν πορεία και να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος του Προέδρου. Παρά το γεγονός ότι τα δύο αεροπλάνα παρέμεναν σε ασφαλή απόσταση και δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος παραβίασης των ορίων ασφαλείας, οι χειριστές του αεροσκάφους της Spirit Airlines που ταξίδευε από το Fort Lauderdale προς τη Βοστώνη, κλήθηκαν να διορθώσουν την πορεία τους μετά από την αυστηρή προειδοποίηση του ελεγκτή.
Στο ακόλουθο ηχητικό, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να απευθύνεται στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit και να του ζητά να διατηρήσει απόσταση από το Air Force One. «Είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε» του λέει χαρακτηριστικά.
Το Air Force One, με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια, έφτασε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περαιτέρω περιστατικά, χθες το βράδυ, για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Το ζεύγος Τραμπ θα συναντήσει τον Βασιλιά Κάρολο και την Βασίλισσα Καμίλα το απόγευμα, σε επίσημο δείπνο. Ο Βασιλιάς αναμένεται να κάνει την κεντρική ομιλία καλωσορίσματος στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Βασίλισσα Καμίλα θα δείξει στην Μελάνια ένα περίτεχνο σπίτι για κούκλες, που κατασκευάστηκε πριν από έναν αιώνα από τον αρχιτέκτονα Σερ Έντουιν Λάτιενς.
AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025
Tip via @xJonNYC
Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG
