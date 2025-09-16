Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τρομοκρατία κατά του Μαντζιόνε - Θα δικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τρομοκρατία κατά του Μαντζιόνε - Θα δικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Ο 27χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Μπράιαν Τόμσον, επικεφαλής ασφαλιστικής εταιρείας που επικεντρωνόταν σε παροχές υγείας στο Μανχάταν πέρυσι τον Δεκέμβριο
Πολιτειακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη απέρριψε την Τρίτη δύο κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare.
Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Μαντζιόνε θα δικαστεί για φόνο β' βαθμού (θεωρείται λιγότερο βαρύ από του α΄ βαθμού).
Ο δικαστής, όπως αναφέρει το BBC, δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να δικαιολογήσουν τις κατηγορίες για φόνο που σχετίζεται με τρομοκρατία.
Αν και οι κατήγοροι «δίνουν μεγάλη έμφαση στο "ιδεολογικό" κίνητρο του κατηγορουμένου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη στον νόμο ότι ένας φόνος που διαπράχθηκε για ιδεολογικούς λόγους (στην περίπτωση αυτή, η προφανής επιθυμία του κατηγορουμένου να επιστήσει την προσοχή σε αυτό που θεωρούσε ως ανισότητες ή απληστία στο αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) εμπίπτει στον ορισμό της τρομοκρατίας χωρίς να αποδεικνύεται το απαραίτητο στοιχείο της πρόθεσης εκφοβισμού ή εξαναγκασμού», έγραψε ο δικαστής στην απόφασή του.
Οι κατηγορίες που απορρίφθηκαν ήταν φόνος πρώτου βαθμού (εκ προμελέτης) για τρομοκρατικούς σκοπούς και φόνος δευτέρου βαθμού ως τρομοκρατική πράξη.
Η υπεράσπιση του 27χρονου, που ήταν παρών στο δικαστήριο, είχε υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες για τρομοκρατία πρέπει να απορριφθούν γιατί οι νόμοι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου διαπράχθηκε το έγκλημα ορίζουν την τρομοκρατία σαν επίθεση κατά πολλών ατόμων ταυτόχρονα.
Το CNN σημειώνει ακόμη ότι η υπεράσπιση του Μαντζιόνε επιδίωκε να «ελαφρύνει» το κατηγορητήριο από τα δικαστήρια στη Νέα Υόρκη γιατί αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες και σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, οι οποίες θα εκδικαστούν χωριστά. Βάσει των κατηγοριών στα ομοσπονδιακά δικαστήρια δυνητικά αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου.
Ο Μαντζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Τόμσον, επικεφαλής ασφαλιστικής εταιρείας που επικεντρωνόταν σε παροχές υγείας σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν πέρυσι τον Δεκέμβριο. Συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.
Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Μαντζιόνε θα δικαστεί για φόνο β' βαθμού (θεωρείται λιγότερο βαρύ από του α΄ βαθμού).
Ο δικαστής, όπως αναφέρει το BBC, δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να δικαιολογήσουν τις κατηγορίες για φόνο που σχετίζεται με τρομοκρατία.
Αν και οι κατήγοροι «δίνουν μεγάλη έμφαση στο "ιδεολογικό" κίνητρο του κατηγορουμένου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη στον νόμο ότι ένας φόνος που διαπράχθηκε για ιδεολογικούς λόγους (στην περίπτωση αυτή, η προφανής επιθυμία του κατηγορουμένου να επιστήσει την προσοχή σε αυτό που θεωρούσε ως ανισότητες ή απληστία στο αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) εμπίπτει στον ορισμό της τρομοκρατίας χωρίς να αποδεικνύεται το απαραίτητο στοιχείο της πρόθεσης εκφοβισμού ή εξαναγκασμού», έγραψε ο δικαστής στην απόφασή του.
Οι κατηγορίες που απορρίφθηκαν ήταν φόνος πρώτου βαθμού (εκ προμελέτης) για τρομοκρατικούς σκοπούς και φόνος δευτέρου βαθμού ως τρομοκρατική πράξη.
Η υπεράσπιση του 27χρονου, που ήταν παρών στο δικαστήριο, είχε υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες για τρομοκρατία πρέπει να απορριφθούν γιατί οι νόμοι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης όπου διαπράχθηκε το έγκλημα ορίζουν την τρομοκρατία σαν επίθεση κατά πολλών ατόμων ταυτόχρονα.
Το CNN σημειώνει ακόμη ότι η υπεράσπιση του Μαντζιόνε επιδίωκε να «ελαφρύνει» το κατηγορητήριο από τα δικαστήρια στη Νέα Υόρκη γιατί αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες και σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, οι οποίες θα εκδικαστούν χωριστά. Βάσει των κατηγοριών στα ομοσπονδιακά δικαστήρια δυνητικά αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου.
Ο Μαντζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Τόμσον, επικεφαλής ασφαλιστικής εταιρείας που επικεντρωνόταν σε παροχές υγείας σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν πέρυσι τον Δεκέμβριο. Συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα