Κατζ: Αν η Χαμάς δεν ελευθερώσει τους ομήρους και δεν κατεβάσει τα όπλα, η Γάζα θα καταστραφεί
Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, επειδή σήμερα είναι το κύριο σύμβολο της Χαμάς, είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Νέες απειλές κατά της Χαμάς εξαπέλυσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, τονίζοντας πως αν η παλαιστινιακή οργάνωση δεν απελευθερώσει όσους ομήρους κρατάει ακόμα και δεν κατεβάσει τα όπλα, τότε η Λωρίδα της Γάζας θα καταστραφεί. Κι όλα αυτά τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ξεκινά τη μεγάλη επίγεια επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.
«Από τη Χαμάς θέλουμε μόνο δύο πράγματα, τα οποία δεν θα μας δώσει οικειοθελώς: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αποστρατιωτικοποιηθεί. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ (στη Γάζα) είναι η άμεση ήττα της Χαμάς, και δημιουργεί επίσης ένα μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, της οποίας οι δυνάμεις επιχειρούν επί του παρόντος στην Πόλη της Γάζας.
«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, επειδή σήμερα είναι το κύριο σύμβολο της Χαμάς. Σήμερα, αν η Γάζα πέσει... θα πέσουν και αυτοί», συνέχισε.
Ο Ισραηλινός υπουργός πρόσθεσε ότι οι «δολοφονικοί αδελφοί Σινουάρ», Γιαχία και Μουχαμάντ, που ηγούνταν της οργάνωσης στη Λωρίδα πριν δολοφονηθούν από το Ισραήλ, «κατέστρεψαν τη Γάζα, και αν ο Χαντάντ συνεχίσει έτσι, θα διαλύσει πλήρως τη Γάζα», αναφερόμενος στον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.
«Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί», κατέληξε.
