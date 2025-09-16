Με δύο μεραρχίες η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας - Ο χάρτης των IDF για τη νέα επίθεση
Με δύο μεραρχίες η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας - Ο χάρτης των IDF για τη νέα επίθεση
Τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και μια τρίτη μεραρχία, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση
Με δύο μεραρχίες των IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.
Τα πρώτα στάδια της επίθεσης, με την ονομασία «Gideon’s Chariots B», ξεκίνησαν πριν από αρκετές εβδομάδες με εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων κτιρίων, και χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές γειτονιές στα δυτικά της πόλης.
Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF αποτυπώνεται η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η νέα χερσαία επίθεση.
Ενδεικτικό της εντατικοποίησης των ισραηλινών επιχειρήσεων το γεγονός ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 850 χτυπήματα στην πόλη της Γάζας από την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στην πόλη της Γάζας επιχειρούν η 162η και η 98η μεραρχία ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και μια τρίτη μεραρχία, η 36η, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην επίθεση.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σειρά αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, καθώς οι δύο μεραρχίες άρχισαν να προωθούνται σε νέες περιοχές της πόλης, πέρα από αυτές που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, οι χερσαίες δυνάμεις θα προχωρήσουν βαθύτερα στην πόλη και θα την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ήττα των δυνάμεων της Χαμάς εκεί.
Η εκτίμηση που έχουν στο επιτελείο του ισραηλινού στρατού, υπάρχουν χιλιάδες μέλη της Χαμάς στην πόλη της Γάζα, καθώς και περίπου 600.000 άμαχοι που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή.
Επικεφαλής και διοικητής της νέας επιχείρησης από το Νότιο Στρατηγείο. είναι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.
Για την επιχείρηση έχουν κληθεί, επίσης, περίπου 60.000 εφέδροι, πέραν των 70.000 που ήδη βρίσκονται στην εφεδρεία. Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι IDF ισχυρίζονται ότι το ποσοστό συμμετοχής των εφέδρων είναι υψηλό της τάξης του 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.
⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025
In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.
Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x
