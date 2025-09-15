Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Reuters: Συμφωνίες άνω των $10 δισ. θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία
Reuters: Συμφωνίες άνω των $10 δισ. θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία
Η εμπορική συμφωνία θα αφορά την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας
Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο σκοπεύουν να ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπως ανέφεραν σήμερα κορυφαίοι αμερικανοί αξιωματούχοι.
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.
Ο Τραμπ φθάνει αύριο στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, η οποία ξεκινά την επόμενη ημέρα, με το βρετανικό παλάτι να επιφυλάσσει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.
Το βασιλικό κομμάτι της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί κατόπιν τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς
Ειδήσεις σήμερα
Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο
Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ χτυπά 16χρονη στα Καμίνια - Αναζητείται ο οδηγός
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.
Ο Τραμπ φθάνει αύριο στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, η οποία ξεκινά την επόμενη ημέρα, με το βρετανικό παλάτι να επιφυλάσσει στον Αμερικανό πρόεδρο μεταξύ άλλων μία περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.
Το βασιλικό κομμάτι της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί κατόπιν τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς
Ειδήσεις σήμερα
Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο
Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ χτυπά 16χρονη στα Καμίνια - Αναζητείται ο οδηγός
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα