Reuters: Συμφωνίες άνω των $10 δισ. θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία

Η εμπορική συμφωνία θα αφορά την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας