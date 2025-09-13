Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ χτυπά 16χρονη στα Καμίνια - Αναζητείται ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Καμίνια Παράσυρση Παράσυρση πεζού

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Αγίου Ελευθερίου και ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο

Βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός αυτοκινήτου χτυπά την 16χρονη στα Καμίνια, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/9), στην οδό Αγίου Ελευθερίου. Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο μαζί με φίλη της. Καθώς βρίσκονταν ήδη στα μισά, όχημα φέρεται να τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να  χτυπήσει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά από τους γονείς της σε νοσοκομείο, ενώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Δείτε το βίντεο του ANT1 από το ατύχημα:


