Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση - Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία
Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση - Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία
Η πολιτική επιβίωση του Πούτιν στηρίζεται στη συνεχή αντιπαράθεση απέναντι στις ΗΠΑ - Οι «φωνές» που τον ανησυχούν και δεν τον αφήνουν να γίνει ένας «ειρηνικός πρόεδρος»
Τα τουλάχιστον 19 drones που έστειλε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, ουσιαστικά «μετέφεραν» το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση του Politico είναι πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμό του με τη Δύση.
Η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ ακολούθησε εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες αμάχους, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια όπου στεγάζονταν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.
Μακριά από οποιαδήποτε διάθεση να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια συνεχή σύγκρουση με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.
«Ο Πούτιν είναι πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πέτροβ, ανώτερος αναλυτής του New Eurasian Strategies Center με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει».
Αφού διαμόρφωσε την εικόνα του ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή στον ρόλο του ειρηνικού προέδρου θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε ο Πέτροβ.
Στη συνέχεια το Politico αναφέρει πως θα υπάρξει πολιτικό κόστος για τον Πούτιν σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, λόγω κάποιων εθνικιστικών «φωνών» εντός Ρωσίας, οι οποίες είναι και ο μεγάλος φόβος του Ρώσου προέδρου.
«Καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει το τέταρτο έτος, ο Πούτιν φαίνεται να έχει περισσότερους λόγους αισιοδοξίας σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα καταλάμβανε την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες.
Με τις ουκρανικές δυνάμεις περιορισμένες λόγω έλλειψης όπλων και προσωπικού, η Ρωσία έχει καταφέρει να προωθηθεί βαθύτερα στη χώρα. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή και κοστοβόρα: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες, ενώ η οικονομία απειλείται με ύφεση.
Παράλληλα, το πολιτικό κόστος του τερματισμού του πολέμου παραμένει υψηλό. Αν και το Κρεμλίνο ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο και θα μπορούσε να παρουσιάσει μια συμφωνία ως νίκη, ο Πούτιν ανησυχεί περισσότερο για τη μικρή αλλά θορυβώδη ομάδα εθνικιστών, που αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του. Σε αυτούς έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη συλλογική Δύση», αναφέρει το χαρακτηριστικά το άρθρο.
Από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον ως σύνοδος για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η Μόσχα εντείνει τον υβριδικό της πόλεμο απέναντι στην Ευρώπη.
Πριν από την πρόσφατη παραβίαση, ρωσικά drones είχαν εισέλθει πολλές φορές στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία, ενώ τον Αύγουστο ένα drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με το WELT, πέντε από τα drones που πέρασαν στην Πολωνία είχαν πορεία κατευθείαν προς ΝΑΤΟϊκή βάση, πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά F-35.
Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την παραβίαση, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδιάζει επίθεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της φινλανδικής κρατικής υπόστασης — μια για πάντα». Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου θύμιζε την περίοδο πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μετακινεί κρίσιμες βιομηχανίες, όπως η ναυπηγική, προς την ανατολή της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, ενώ την Παρασκευή ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, δίπλα στα πολωνικά σύνορα.
«Ό,τι κι αν πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί, θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές, ακόμη και στρατιωτικά», τόνισε ο Πέτροβ.
Η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ ακολούθησε εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες αμάχους, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια όπου στεγάζονταν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.
Μακριά από οποιαδήποτε διάθεση να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια συνεχή σύγκρουση με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.
«Ο Πούτιν είναι πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πέτροβ, ανώτερος αναλυτής του New Eurasian Strategies Center με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει».
Αφού διαμόρφωσε την εικόνα του ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή στον ρόλο του ειρηνικού προέδρου θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε ο Πέτροβ.
Στη συνέχεια το Politico αναφέρει πως θα υπάρξει πολιτικό κόστος για τον Πούτιν σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, λόγω κάποιων εθνικιστικών «φωνών» εντός Ρωσίας, οι οποίες είναι και ο μεγάλος φόβος του Ρώσου προέδρου.
Η παράταση του πολέμου και ο φόβος του Πούτιν
«Καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει το τέταρτο έτος, ο Πούτιν φαίνεται να έχει περισσότερους λόγους αισιοδοξίας σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα καταλάμβανε την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες.
Με τις ουκρανικές δυνάμεις περιορισμένες λόγω έλλειψης όπλων και προσωπικού, η Ρωσία έχει καταφέρει να προωθηθεί βαθύτερα στη χώρα. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή και κοστοβόρα: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες, ενώ η οικονομία απειλείται με ύφεση.
Παράλληλα, το πολιτικό κόστος του τερματισμού του πολέμου παραμένει υψηλό. Αν και το Κρεμλίνο ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο και θα μπορούσε να παρουσιάσει μια συμφωνία ως νίκη, ο Πούτιν ανησυχεί περισσότερο για τη μικρή αλλά θορυβώδη ομάδα εθνικιστών, που αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του. Σε αυτούς έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη συλλογική Δύση», αναφέρει το χαρακτηριστικά το άρθρο.
Από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον ως σύνοδος για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η Μόσχα εντείνει τον υβριδικό της πόλεμο απέναντι στην Ευρώπη.
Υβριδικός πόλεμος και επιθέσεις σε ΝΑΤΟϊκό έδαφος
Πριν από την πρόσφατη παραβίαση, ρωσικά drones είχαν εισέλθει πολλές φορές στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία, ενώ τον Αύγουστο ένα drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με το WELT, πέντε από τα drones που πέρασαν στην Πολωνία είχαν πορεία κατευθείαν προς ΝΑΤΟϊκή βάση, πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά F-35.
Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την παραβίαση, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδιάζει επίθεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της φινλανδικής κρατικής υπόστασης — μια για πάντα». Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου θύμιζε την περίοδο πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μετακινεί κρίσιμες βιομηχανίες, όπως η ναυπηγική, προς την ανατολή της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, ενώ την Παρασκευή ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, δίπλα στα πολωνικά σύνορα.
«Ό,τι κι αν πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί, θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές, ακόμη και στρατιωτικά», τόνισε ο Πέτροβ.
Με κινήσεις όπως η παραβίαση στην Πολωνία, ο Πούτιν στέλνει προειδοποίηση στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν πιθανά μέτρα ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. «Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ και αυτές δεν έχουν έτοιμα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.
Στρατηγική αμφισβήτησης του ΝΑΤΟ
Η αμφιθυμία του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τα δικά του χρονοδιαγράμματα για την επιβολή κυρώσεων δίνουν στον Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες.
Για τον Ρώσο πρόεδρο, «είναι τώρα ή ποτέ», πρόσθεσε ο Μπάουνοφ.
Τέτοιες επιθέσεις έχουν σκοπό να διαβρώσουν τη δέσμευση της Συμμαχίας στην αρχή της συλλογικής άμυνας, με μικρές επιθετικές ενέργειες που δοκιμάζουν την ετοιμότητα αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Ο στόχος, όπως σημείωσε ο Μπάουνοφ, είναι να παρουσιαστεί η Συμμαχία ως «τίγρης χωρίς δόντια».
Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσινγκτον φαίνεται να ενισχύει αυτούς τους φόβους. Την Πέμπτη, ο Τραμπ υιοθέτησε ρητορική της Μόσχας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα