Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση - Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία



Στρατηγική αμφισβήτησης του ΝΑΤΟ

Με κινήσεις όπως η παραβίαση στην Πολωνία,που συζητούν πιθανά μέτρα ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. «Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ και αυτές δεν έχουν έτοιμα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.Η αμφιθυμία του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τα δικά του χρονοδιαγράμματα για την επιβολή κυρώσεων δίνουν στον Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες.Για τον Ρώσο πρόεδρο,, πρόσθεσε ο Μπάουνοφ.Τέτοιες επιθέσεις έχουν σκοπό να διαβρώσουν τη δέσμευση της Συμμαχίας στην αρχή της συλλογικής άμυνας, με μικρές επιθετικές ενέργειες που δοκιμάζουν την ετοιμότητα αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Ο στόχος, όπως σημείωσε ο Μπάουνοφ, είναι να παρουσιαστεί η Συμμαχία ως «τίγρης χωρίς δόντια».Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσινγκτον φαίνεται να ενισχύει αυτούς τους φόβους. Την Πέμπτη, ο Τραμπ υιοθέτησε ρητορική της Μόσχας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος».