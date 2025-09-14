Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ' της Ιερουσαλήμ

Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητά της και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας δήλωσε ότι ο γενοκτόνος Νετανιάχου, με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης, ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών. Τόνισε (στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων» ότι επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.Τον πρόεδρό μας συνόδευσαν στην δεξίωση ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς».