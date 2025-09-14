Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ' της Ιερουσαλήμ
Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ' της Ιερουσαλήμ
H συνάντηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην Ιερουσαλήμ και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' ( το κατά κόσμον όνομά του είναι Ηλίας Γιαννόπουλος) και τη συνοδεία του, σε μια κρίσιμη διπλωματική συνάντηση με επίκεντρο την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο του Dolmabahçe, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του διευθυντή επικοινωνιών της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν και του αρχηγού συμβούλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και σφάλειας, Πρέσβη Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς. Στο τέλος της συνάντησης, ο Ερντογάν και ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ' αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.
Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας, τονίζεται ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε πως οι ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ «στοχεύουν στην υπονόμευση του ιστορικού χαρακτήρα και της ιερής φύσης της πόλης», προσθέτοντας ότι αυτή η κατάσταση «απειλεί ξεκάθαρα την παράδοση συμβίωσης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων και είναι απαράδεκτη».
Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως σημαντική για τον ενισχυμένο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, αλλά και για την ανάδειξη της τουρκικής διπλωματικής παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα της Μέσης Ανατολής.
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
«Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἐφιλοξενήθη σήμερον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὑπὸ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, είς συνάντησιν ἐν πνεύματι ἀδελφοσύνης καί ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀνέδειξεν τοὺς ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ τῆς Τουρκίας.
Κατὰ τὴν συνάντησιν, ὁ Μακαριώτατος ὑπενθύμισεν τὴν διαρκῆ παρακαταθήκην τοῦ Συμφώνου τοῦ Ὀμάρ, τὸ ὁποῖον συνεφώνησεν τὸν 7ον αἰῶνα ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἅγιος Σωφρόνιος μετὰ τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ – Ἰμπν ἀλ-Χαττάμπ, καὶ διὰ τοῦ ὁποίου ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν Ἁγίων Τόπων καὶ Ἱδρυμάτων τῆς περιοχῆς. Τὸ Σύμφωνον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἐνεπλουτίσθη ὑπὸ τῶν Ὀθωμανικῶν θεσμίων, ἐξελίχθη εἰς τὸ ἰσχῦον Status Quo, τὸ ὁποῖον μέχρι σήμερον διαφυλάσσει τὸν πολυθρησκευτικὸν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τὴν συνύπαρξιν τῶν ποικίλων Κοινοτήτων αὐτῆς.
Ὁ Πατριάρχης ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομία ὀφείλει νὰ διαφυλάσσεται ὡς ζῶσα μαρτυρία πίστεως καὶ ἱστορίας· καὶ ἐξέφρασεν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνην διὰ τὴν ἀναγνώρισιν ὑπὸ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν τῆς σημασίας ταύτης καὶ ἐντὸς τῆς Τουρκίας. Ὑπεγράμμισεν δέ ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι ἡγεμόνες, ὡς διάδοχοι τοῦ Συμφώνου τοῦ Ὀμάρ, μετέχουν εἰς τὴν εὐθύνην διαφυλάξεως τῶν Χριστιανικῶν κοινοτήτων καὶ Ἁγίων Τόπων· διακονίαν τὴν ὁποίαν σήμερον ἐπιτελοῦσιν ὑποδειγματικῶς οἱ Χασημῖται, ὡς Κηδεμόνες τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.
Ἐπικαλούμενος τὸν Ἀπόστολον Παῦλον λέγοντα· «εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες» (Ρωμ. 12,18), ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι τὸ πνεῦμα τῆς εἰρήνης ὀφείλει νὰ κατευθύνῃ τὴν προάσπισιν τοῦ ἱστορικοῦ Status Quo, τὸ ὁποῖον διαφυλάσσει τὴν ἱερὰν κληρονομίαν τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τὸ μοναδικὸν μωσαϊκὸν τῶν πίστεων. Κατέληξε δέ ὅτι ἡ ἀνανεωμένη συνεργασία εἶναι ἀναγκαία, οὕτως ὥστε οἱ Ἅγιοι Τόποι νά παραμείνωσι πηγὴ ἑνότητος καὶ ἐλπίδος διὰ πάντα τὰ ἔθνη τῆς περιοχῆς».
Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας
Ο πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τον Πατριάρχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ΄, στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν η ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση.
Παράλληλα, ο Ερντογάν σχολίασε τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Κατάρ αποκαλύπτουν ότι δεν προωθεί την ειρήνη, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις χωρίς να διαχωρίζει τζαμιά και εκκλησίες. Ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα να διατηρηθούν στενές επαφές για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στις περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή.
📸 Türkiye - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 13, 2025
📸 Turkiye - President Erdogan received the Greek Orthodox Patriarch of Quds (Jerusalem) Theophilos Giannopoulos and his accompanying delegation. pic.twitter.com/fLoODmQY6L
Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητά της και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας δήλωσε ότι ο γενοκτόνος Νετανιάχου, με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης, ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών. Τόνισε (στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων» ότι επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.
Τον πρόεδρό μας συνόδευσαν στην δεξίωση ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς».
