Ογκώδης διαδήλωση στο Λονδίνο κατά των μεταναστών και υπέρ της «ελευθερίας του λόγου» - Την οργάνωσε ακροδεξιός ακτιβιστής

Πάνω από 110.000 άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, σε διαδήλωση που οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστήςΑπό το μεσημέρι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».Στο παρελθόν ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του σε πορείες που έχει οργανώσει, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκαν στον δρόμο 20.000 με 30.000 άνθρωποι.Στη διαδήλωση του Σαββάτου μίλησαν μεταξύ άλλων ο άλλοτε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο. Το παρών αναμενόταν να δώσει ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» Ερίκ Ζεμούρ.

Ποιος είναι ο Τόμι Ρόμπινσον

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει πάνω από 1.600 στελέχη σε όλη τη βρετανική πρωτεύουσα, εκ των οποίων 500 έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές.Παράλληλα ήταν προγραμματισμένη σε κοντινή απόστασηΟι διαδηλωτές του Ρόμπιμσον. Άλλοι φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας άνδρας κρατούσε μάλιστα ένα ξύλινο σταυρό που έγραφε «RIP Τσαρλι Κερκ».Παράλληλα, φώναζανκαι είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «Στείλτε τους σπίτι» και «Σταματήστε τα πλοιάρια», σε μια αναφορά στα πλοιάρια με μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη προς τη Βρετανία.Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.Από την αρχή του έτουςμε μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε στο Χ.Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον,. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, τοπου έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, τηρεί αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη.