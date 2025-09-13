Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ογκώδης διαδήλωση στο Λονδίνο κατά των μεταναστών και υπέρ της «ελευθερίας του λόγου» - Την οργάνωσε ακροδεξιός ακτιβιστής
Ογκώδης διαδήλωση στο Λονδίνο κατά των μεταναστών και υπέρ της «ελευθερίας του λόγου» - Την οργάνωσε ακροδεξιός ακτιβιστής
Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσαρλι Κερκ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο κρατώντας σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, αλλά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πάνω από 110.000 άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, σε διαδήλωση που οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον.
Από το μεσημέρι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».
Δείτε live από τη διαδήλωση:
Στο παρελθόν ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του σε πορείες που έχει οργανώσει, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκαν στον δρόμο 20.000 με 30.000 άνθρωποι.
Στη διαδήλωση του Σαββάτου μίλησαν μεταξύ άλλων ο άλλοτε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Μπάνον. Το παρών αναμενόταν να δώσει ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» Ερίκ Ζεμούρ.
Από το μεσημέρι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».
Δείτε live από τη διαδήλωση:
Στο παρελθόν ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του σε πορείες που έχει οργανώσει, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκαν στον δρόμο 20.000 με 30.000 άνθρωποι.
Στη διαδήλωση του Σαββάτου μίλησαν μεταξύ άλλων ο άλλοτε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Μπάνον. Το παρών αναμενόταν να δώσει ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» Ερίκ Ζεμούρ.
🚨NEW: Image of Tommy Robinsons "Unite the Kingdom" rally in London pic.twitter.com/Trx0SGKJf0— GB Politics (@GBPolitcs) September 13, 2025
Millions & millions are rising , we will honour @charliekirk11 ❤️❤️ pic.twitter.com/pBmElv44cK— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
We are making history 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 pic.twitter.com/nNTyaVnyzs— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει πάνω από 1.600 στελέχη σε όλη τη βρετανική πρωτεύουσα, εκ των οποίων 500 έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές.
Παράλληλα ήταν προγραμματισμένη σε κοντινή απόσταση αντιδιαδήλωση της οργάνωσης «Stand up to Racism», με την ονομασία «Πορεία κατά του Φασισμού».
Οι διαδηλωτές του Ρόμπιμσον κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, αλλά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άλλοι φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας άνδρας κρατούσε μάλιστα ένα ξύλινο σταυρό που έγραφε «RIP Τσαρλι Κερκ».
Παράλληλα, φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «Στείλτε τους σπίτι» και «Σταματήστε τα πλοιάρια», σε μια αναφορά στα πλοιάρια με μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη προς τη Βρετανία.
Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.
Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.
«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε στο Χ.
Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, τηρεί αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.
Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη.
Παράλληλα ήταν προγραμματισμένη σε κοντινή απόσταση αντιδιαδήλωση της οργάνωσης «Stand up to Racism», με την ονομασία «Πορεία κατά του Φασισμού».
Οι διαδηλωτές του Ρόμπιμσον κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, αλλά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άλλοι φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας άνδρας κρατούσε μάλιστα ένα ξύλινο σταυρό που έγραφε «RIP Τσαρλι Κερκ».
Παράλληλα, φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «Στείλτε τους σπίτι» και «Σταματήστε τα πλοιάρια», σε μια αναφορά στα πλοιάρια με μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη προς τη Βρετανία.
Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.
Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.
«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε στο Χ.
Atmosphere as we prepare to march on Whitehall 🙌🏻 pic.twitter.com/4ZZtjR3T7h— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
Scenes at Blackfriars station right now. pic.twitter.com/GYQgaGP1S2— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
Ποιος είναι ο Τόμι ΡόμπινσονΟ Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, δηλώνει ότι είναι δημοσιογράφος που αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα του κράτους. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.
Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, τηρεί αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.
Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη.
Ειδήσεις σήμερα
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα