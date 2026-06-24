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Στο γήπεδο των Yankees ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Έκανε την πρώτη συμβολική ρίψη μπροστά σε χιλιάδες θεατές
Στο γήπεδο των Yankees ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Έκανε την πρώτη συμβολική ρίψη μπροστά σε χιλιάδες θεατές
Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου φορώντας τη χαρακτηριστική ριγέ φανέλα των New York Yankees
Μια ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνορθόδοξη κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτυλίχθηκε στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greek Jersey Night, όπου πρωταγωνίστησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ίδιος, ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου φορώντας τη χαρακτηριστική ριγέ φανέλα των New York Yankees, προτού πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συμβολική πρώτη ρίψη (ceremonial first pitch) πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox.
Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι το Yankee Stadium γέμισε με έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας και φίλοι του ελληνισμού συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τη βραδιά αφιερωμένη στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, το ιστορικό γήπεδο μετατράπηκε σε χώρο ενότητας, παράδοσης και πίστης, όπου άνθρωποι διαφορετικών γενεών συναντήθηκαν για να τιμήσουν την κοινή τους ταυτότητα.
Στις εικόνες διακρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος να κρατά τη μπάλα λίγο πριν από τη ρίψη, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εκτελεί την πρώτη συμβολική βολή μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες.
Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Archdiocesan District Chancellor και Camp St. Paul Director π. Ηλίας Βίλλης, καθώς και οι Archons Michael Neamonitakis και Bill Grous.
Η εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο εμβληματικό γήπεδο των Yankees αποτελεί μια σπάνια εικόνα, συνδέοντας τον ελληνισμό και την ελληνορθόδοξη κοινότητα των ΗΠΑ με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά σύμβολα της χώρας.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ίδιος, ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου φορώντας τη χαρακτηριστική ριγέ φανέλα των New York Yankees, προτού πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συμβολική πρώτη ρίψη (ceremonial first pitch) πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox.
Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι το Yankee Stadium γέμισε με έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας και φίλοι του ελληνισμού συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τη βραδιά αφιερωμένη στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, το ιστορικό γήπεδο μετατράπηκε σε χώρο ενότητας, παράδοσης και πίστης, όπου άνθρωποι διαφορετικών γενεών συναντήθηκαν για να τιμήσουν την κοινή τους ταυτότητα.
Στις εικόνες διακρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος να κρατά τη μπάλα λίγο πριν από τη ρίψη, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εκτελεί την πρώτη συμβολική βολή μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες.
Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Archdiocesan District Chancellor και Camp St. Paul Director π. Ηλίας Βίλλης, καθώς και οι Archons Michael Neamonitakis και Bill Grous.
Η εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο εμβληματικό γήπεδο των Yankees αποτελεί μια σπάνια εικόνα, συνδέοντας τον ελληνισμό και την ελληνορθόδοξη κοινότητα των ΗΠΑ με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά σύμβολα της χώρας.
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