Η Μόσχα παραμένει δεσμευμένη στα σημεία που συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα στη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν, λέει ο Λαβρόφ

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είναι απασχολημένοι με άλλα ζητήματα και αναμένει να ξεκινήσουν οι επαφές μαζί τους ξανά όταν θα είναι διαθέσιμοι