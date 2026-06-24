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«Μοιάζει με θαύμα»: Ξύπνησε από το κώμα η 34χρονη που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ
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Αυστραλία Καρχαρίας Γυναίκα Κώμα

«Μοιάζει με θαύμα»: Ξύπνησε από το κώμα η 34χρονη που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ

Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας - Υποβλήθηκε σε χειρουργεία, μεταξύ των οποίων και ακρωτηριασμό χεριού, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν επιπλέον επεμβάσεις

«Μοιάζει με θαύμα»: Ξύπνησε από το κώμα η 34χρονη που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ
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Η 34χρονη δασκάλα Λία Στιούαρτ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση μεγάλου λευκού καρχαρία στην παραλία Coogee Beach στο Σίδνεϊ στις 13 Ιουνίου, άνοιξε τα μάτια της έπειτα από 10 ημέρες σε τεχνητό κώμα και είπε τις πρώτες της λέξεις προς την οικογένειά της, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σίδνεϊ.

Η γυναίκα, μητέρα ενός κοριτσιού ενός έτους, φέρεται να είπε «σ’ αγαπώ» στη μητέρα και τον σύντροφό της τη στιγμή που οι γιατροί κατάφεραν να τη βγάλουν προσωρινά από το κώμα, σύμφωνα με τον αδερφό της, Τζος Στιούαρτ, ο οποίος διαχειρίζεται σχετική σελίδα οικονομικής ενίσχυσης για τα ιατρικά έξοδα. Όπως ανέφερε, η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργεία, μεταξύ των οποίων και ακρωτηριασμός χεριού, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν επιπλέον επεμβάσεις.

Μετά από μία εβδομάδα μηχανικής υποστήριξης, οι θεράποντες ιατροί κατάφεραν να αποσωληνώσουν τη Στιούαρτ και να μειώσουν τη φαρμακευτική καταστολή, επιτρέποντάς της να ανακτήσει προσωρινά τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με την οικογένεια, το πρώτο της μέλημα ήταν η κόρη της, για την οποία ρώτησε αν είναι καλά.

Η οικογένεια κάνει λόγο για εξέλιξη ταχύτερη από το αναμενόμενο, χαρακτηρίζοντάς την ως «θαύμα» μετά από μια εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα. Η Στιούαρτ παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να θεωρείται σοβαρή.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την παρουσία καρχαριών στις παραλίες του Σίδνεϊ, με τις Αρχές να εντείνουν την επιτήρηση.
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