ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πομπηία Βροχή Ιταλία Πλημμύρες

Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο

Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου τόνισε ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων

Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο κίτρινης προειδοποίησης για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνια.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.

Δείτε βίντεο:

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης