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Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου τόνισε ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων
Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο κίτρινης προειδοποίησης για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνια.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.
Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.
Δείτε βίντεο:
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.
Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.
Δείτε βίντεο:
Un violento acquazzone si è abbattuto su Pompei, l'acqua ha invaso le strade negli scavi come mostra il video pubblicato da Gabriel Zuchtriegel sui social. “Dopo una violenta tempesta a Pompei, per ora nessun danno a persone o cose segnalato - spiega il direttore degli scavi - si… pic.twitter.com/EcvnCLhOK0— Repubblica (@repubblica) June 24, 2026
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