Ισχυρή νεροποντή στην Πομπηία: Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο

Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου τόνισε ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων