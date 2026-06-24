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Άγρια συμπλοκή επιβατών στο τελωνείο του Μαϊάμι μετά από κρουαζιέρα στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
Άγρια συμπλοκή επιβατών στο τελωνείο του Μαϊάμι μετά από κρουαζιέρα στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
16 άτομα μπήκαν στη λίστα απαγόρευσης επιβίβασης της εταιρείας «Carnival Conquest»
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Λιμάνι του Μαϊάμι, όταν περισσότεροι από μία ντουζίνα επιβάτες κρουαζιέρας ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή ενώ περίμεναν στην ουρά του τελωνείου, λίγο μετά την επιστροφή τους από ταξίδι στις Μπαχάμες.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 8:00 το πρωί, μετά την αποβίβαση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο «Carnival Conquest». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο γυναίκες.
Όπως μετέδωσε η «Daily Mail», μια γυναίκα φορώντας μαύρο στράπλες φόρεμα φέρεται να πέρασε κάτω από το διαχωριστικό της ουράς και να επιτέθηκε σε άλλη γυναίκα που φορούσε πιτζάμες. Στη συνέχεια, μια τρίτη γυναίκα παρενέβη και η ένταση κλιμακώθηκε και να υπάρξει γενικευμένη συμπλοκή.
Οι εικόνες που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους έδειξαν σκηνές χάους στον χώρο αποβίβασης, μέχρι να επέμβουν αξιωματικοί της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) και να σταματήσουν τον καβγά.
Μπορεί όσοι συμμετείχαν στον καβγά να απέφυγαν τις νομικές συνέπειες, όμως δεν έμειναν χωρίς κυρώσεις. Εκπρόσωπος της Carnival Cruise Lines δήλωσε ότι τα 16 άτομα ( που συμμετείχαν στον καβγά) προστέθηκαν στη λίστα απαγόρευσης επιβίβασης της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταξιδέψουν ξανά με την εταιρεία.
«Το περιστατικό συνέβη στον χώρο αποβίβασης, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Φρουράς», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι εκτιμά την άμεση επέμβαση των αρχών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 8:00 το πρωί, μετά την αποβίβαση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο «Carnival Conquest». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο γυναίκες.
Όπως μετέδωσε η «Daily Mail», μια γυναίκα φορώντας μαύρο στράπλες φόρεμα φέρεται να πέρασε κάτω από το διαχωριστικό της ουράς και να επιτέθηκε σε άλλη γυναίκα που φορούσε πιτζάμες. Στη συνέχεια, μια τρίτη γυναίκα παρενέβη και η ένταση κλιμακώθηκε και να υπάρξει γενικευμένη συμπλοκή.
This makes me NEVER want to go on a Carnival Cruise. EVER!!!— BrainCellsLeft (@braincellsl3ft) June 23, 2026
Carnival Conquest docked in Port of Miami, a brawl broke out at customs
Credit: Misslisatoyou on TT pic.twitter.com/nRuhKr154A
Οι εικόνες που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους έδειξαν σκηνές χάους στον χώρο αποβίβασης, μέχρι να επέμβουν αξιωματικοί της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) και να σταματήσουν τον καβγά.
Το Γραφείο του Σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαίωσε ότι δεν έγιναν συλλήψεις, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση. Οι αρχές ανέφεραν πως ο λόγος της διαμάχης, η οποία φέρεται να αφορούσε δύο οικογένειες, παραμένει άγνωστος.
After the Carnival Conquest docked in PortMiami, a brawl broke out at customs pic.twitter.com/lDguyz82SH— The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) June 22, 2026
Μπορεί όσοι συμμετείχαν στον καβγά να απέφυγαν τις νομικές συνέπειες, όμως δεν έμειναν χωρίς κυρώσεις. Εκπρόσωπος της Carnival Cruise Lines δήλωσε ότι τα 16 άτομα ( που συμμετείχαν στον καβγά) προστέθηκαν στη λίστα απαγόρευσης επιβίβασης της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταξιδέψουν ξανά με την εταιρεία.
No arrests after this large brawl involving a child this AM at Port Miami, per @MiamiDade_SO. I’m told that this happened after a @CarnivalCruise Conquest ship arrived and as passengers made their way through customs. Customs officers seen breaking it up. @wsvn pic.twitter.com/Pi9eyNAVIk— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) June 22, 2026
«Το περιστατικό συνέβη στον χώρο αποβίβασης, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Φρουράς», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι εκτιμά την άμεση επέμβαση των αρχών.
Η Carnival από την μεριά της ξεκαθάρισε πως δεν ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές και πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.
Το επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών έντασης που κατά καιρούς καταγράφονται σε χώρους μεγάλων κρουαζιέρων, όπου χιλιάδες επιβάτες συνυπάρχουν σε περιορισμένους χώρους για αρκετές ημέρες.
Το επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών έντασης που κατά καιρούς καταγράφονται σε χώρους μεγάλων κρουαζιέρων, όπου χιλιάδες επιβάτες συνυπάρχουν σε περιορισμένους χώρους για αρκετές ημέρες.
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