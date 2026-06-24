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«The Art of the Deal»: Το βιβλίο του Τραμπ που διάβασαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές για να τον ψυχολογήσουν, σύμφωνα με τη WSJ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ Διαπραγμάτευση

«The Art of the Deal»: Το βιβλίο του Τραμπ που διάβασαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές για να τον ψυχολογήσουν, σύμφωνα με τη WSJ

Ιρανοί διπλωμάτες προσπαθούν να προβλέψουν τις αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου, αναλύοντας μέσω ψυχολόγων τη συμπεριφορά του και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης που εφαρμόζει

«The Art of the Deal»: Το βιβλίο του Τραμπ που διάβασαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές για να τον ψυχολογήσουν, σύμφωνα με τη WSJ
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Με ομάδα ψυχολόγων φέρεται να έχουν συνεργαστεί οι Ιρανοί διαπραγματευτές που συναναστρέφονται με τους Αμερικανούς, έχοντας μελετήσει παράλληλα το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ «The Art of the Deal» (Η Τέχνη της Συμφωνίας), προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης και τις τακτικές του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές από μεσολαβητές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανοί διπλωμάτες προσπαθούν να προβλέψουν τις δημόσιες αντιδράσεις του Τραμπ απέναντι στις προτάσεις της Τεχεράνης, χρησιμοποιώντας τόσο ψυχολογική ανάλυση όσο και μελέτη της επιχειρηματικής του προσέγγισης.

Όπως επισημαίνεται, οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν αναστάτωση στους διπλωμάτες της Τεχεράνης, οι οποίοι φέρονται να αναζητούν συμβουλές για τρόπους διαχείρισης της κατάστασης.



Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι, πέρα από την ενδελεχή ανάλυση του διαπραγματευτικού ύφους του Τραμπ, οι μεσολαβητές συνέστησαν στο Ιράν να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε όσα λένε κατ’ ιδίαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, παρά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Οι διαπραγματευτές φέρονται να έχουν ανατρέξει στο βιβλίο «The Art of the Deal», που συνυπογράφει ο Τραμπ με τον δημοσιογράφο Τόνι Σβαρτς και εκδόθηκε το 1987, το οποίο περιγράφει στρατηγικές όπως η χρήση ακραίων και απρόβλεπτων απαιτήσεων ώστε να ασκηθεί πίεση στην αντίπαλη πλευρά.

«The Art of the Deal»: Το βιβλίο του Τραμπ που διάβασαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές για να τον ψυχολογήσουν, σύμφωνα με τη WSJ


Η χρήση ψυχολόγων στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται μεσολαβητές, η ιρανική πλευρά φέρεται να έχει συμβουλευτεί ομάδα ψυχολόγων για να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης του Αμερικανού προέδρου, καθώς και για να προβλέψει τις δημόσιες αντιδράσεις του στις ιρανικές προτάσεις.

Αναλυτές σημειώνουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής οι σκληρές δηλώσεις του Τραμπ δεν έχουν οδηγήσει σε επιπλέον παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Ο ειδικός στο Ιράν, Μοχάμαντ Αμερσί από το Wilson Center στην Ουάσινγκτον, εκτίμησε ότι ο Τραμπ, ο οποίος συχνά - πυκνά δηλώνει πως «σε όλη του τη ζωή, έχει μάθε να κάνει deals», εφαρμόζει στην πράξη τακτικές που περιγράφονται στο βιβλίο του, χρησιμοποιώντας ακραίες απειλές για να δοκιμάσει την αντοχή της άλλης πλευράς.

Ωστόσο, άλλη πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών στην Ελβετία ανέφερε ότι στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δεν περιλαμβάνονταν ψυχολόγοι και ότι η Τεχεράνη αποφεύγει την ερμηνεία των κινήσεων του Τραμπ μέσα από ψυχολογικό πρίσμα.
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