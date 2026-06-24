Επιμένει το Ισραήλ παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ: «Δεν φεύγουμε από τον Λίβανο» λέει ο υπουργός Άμυνας

Για σχέδιο «εδραίωσης» της εκεχειρίας μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, μίλησε ο πρόεδρος του Λιβάνου

Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας.



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι περίπου 200.000 κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους, αναφερόμενος στους εκτοπισμένους στον Λίβανο λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις που επικαλείται η εφημερίδα The Times of Israel.



Όπως σημείωσε, η εμπειρία από προηγούμενες «ζώνες ασφαλείας» δείχνει ότι η παρουσία αμάχου πληθυσμού συνοδεύεται από επιθέσεις κατά στρατιωτών, όπως αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και ενέδρες.



«Αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν στις ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε επίσης πολιτικός πληθυσμός, ήταν βόμβες στο δρόμο και επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών, και γι’ αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», σημείωσε ο Κατζ.



«Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν αποχωρούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.



Για σχέδιο «εδραίωσης» της εκεχειρίας μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, μίλησε ο πρόεδρος του Λιβάνου Στο μεταξύ, ο Λίβανος στοχεύει στην εδραίωση της εκεχειρίας στο νότιο τμήμα της χώρας μετά από ενδεχόμενη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, μέσω ανάπτυξης του λιβανέζικου στρατού, σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν.



Ο Αούν δήλωσε σε βρετανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τη χώρα ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής του επικεντρώνονται στην ενίσχυση της εκεχειρίας στον νότο, με την ανάπτυξη του εθνικού στρατού στις περιοχές όπου θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.



Όπως ανέφερε, το επόμενο στάδιο θα είναι η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσινγκτον διεξάγονται ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.