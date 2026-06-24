«Πήγαινε κάθε μέρα εδώ και χρόνια»: 90χρονος κατέρρευσε στον τάφο της γυναίκας του εν μέσω καύσωνα στη Γαλλία

Τον άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μία γειτόνισσα, ενώ οι Αρχές δεν προχώρησαν σε καμία περαιτέρω έρευνα, καθώς ο θάνατος αποδόθηκε σε φυσικά αίτια