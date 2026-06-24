«Πήγαινε κάθε μέρα εδώ και χρόνια»: 90χρονος κατέρρευσε στον τάφο της γυναίκας του εν μέσω καύσωνα στη Γαλλία
«Πήγαινε κάθε μέρα εδώ και χρόνια»: 90χρονος κατέρρευσε στον τάφο της γυναίκας του εν μέσω καύσωνα στη Γαλλία
Τον άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μία γειτόνισσα, ενώ οι Αρχές δεν προχώρησαν σε καμία περαιτέρω έρευνα, καθώς ο θάνατος αποδόθηκε σε φυσικά αίτια
Ένας άνδρας περίπου 90 ετών από την κοινότητα Πιέρ-αν-Μπρες της Γαλλίας εντοπίστηκε νεκρός στο νεκροταφείο της περιοχής, την Τρίτη (23/6), στον τάφο της συζύγου του, την οποία επισκεπτόταν καθημερινά επί σειρά ετών.
Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τη δήμαρχο της κοινότητας, Αλίν Γκρουέ, συνήθιζε να πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο ταφής της συζύγου του εδώ και χρόνια, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες παρά τον καύσωνα που επικρατούσε στην περιοχή. Όπως ανέφερε, «πήγαινε κάθε μέρα στον τάφο της γυναίκας του εδώ και αρκετά χρόνια», επισημαίνοντας ότι η συνήθειά του δεν είχε διακοπεί ούτε σε δύσκολες συνθήκες.
Παρά τις προσπάθειες του περιβάλλοντός του να τον αποτρέψει, ο ίδιος συνέχιζε τις επισκέψεις του. Σύμφωνα με τη δήμαρχο, ακόμη και ο γιος του τον προέτρεπε να μην μετακινείται, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Ο γιος του του έλεγε να μην πάει» τόνισε χαρακτηριστικά.
Τον άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μία γειτόνισσα, ενώ οι Αρχές δεν προχώρησαν σε καμία περαιτέρω έρευνα, καθώς ο θάνατος αποδόθηκε σε φυσικά αίτια, σύμφωνα με τη Le Parisien.
Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τη δήμαρχο της κοινότητας, Αλίν Γκρουέ, συνήθιζε να πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο ταφής της συζύγου του εδώ και χρόνια, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες παρά τον καύσωνα που επικρατούσε στην περιοχή. Όπως ανέφερε, «πήγαινε κάθε μέρα στον τάφο της γυναίκας του εδώ και αρκετά χρόνια», επισημαίνοντας ότι η συνήθειά του δεν είχε διακοπεί ούτε σε δύσκολες συνθήκες.
Παρά τις προσπάθειες του περιβάλλοντός του να τον αποτρέψει, ο ίδιος συνέχιζε τις επισκέψεις του. Σύμφωνα με τη δήμαρχο, ακόμη και ο γιος του τον προέτρεπε να μην μετακινείται, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Ο γιος του του έλεγε να μην πάει» τόνισε χαρακτηριστικά.
Τον άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μία γειτόνισσα, ενώ οι Αρχές δεν προχώρησαν σε καμία περαιτέρω έρευνα, καθώς ο θάνατος αποδόθηκε σε φυσικά αίτια, σύμφωνα με τη Le Parisien.
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