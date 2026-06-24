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Επανεκκίνηση της φαλαινοθηρίας μετά από δύο χρόνια στην Ισλανδία, οι πρώτες πτεροφάλαινες νεκρές
Επανεκκίνηση της φαλαινοθηρίας μετά από δύο χρόνια στην Ισλανδία, οι πρώτες πτεροφάλαινες νεκρές
Οι πτεροφάλαινες είναι το δεύτερο μεγαλύτερο είδος ζώου στον πλανήτη μετά τη γαλάζια φάλαινα
Δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής φαλαινοθηρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που αιχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας RUV ανέφερε ότι τα δύο θηλαστικά που θανατώθηκαν ήταν πτεροφάλαινες, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος ζώου στον πλανήτη μετά τη γαλάζια φάλαινα. Η επανέναρξη της δραστηριότητας προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς λίγες ημέρες πριν από τον απόπλου των κυνηγετικών σκαφών διαδηλωτής είχε δεθεί σε ιστό πλοίου στο λιμάνι του Ρέικιαβικ, επιχειρώντας να εμποδίσει την αναχώρησή του.
Η Ισλανδία συγκαταλέγεται μαζί με τη Νορβηγία και την Ιαπωνία στις μόλις τρεις χώρες παγκοσμίως που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά τη φαλαινοθηρία, παρά τις έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης.
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Τα τελευταία δύο χρόνια η δραστηριότητα είχε ουσιαστικά ανασταλεί, καθώς η μειωμένη ζήτηση και τα οικονομικά προβλήματα είχαν καταστήσει τον κλάδο λιγότερο κερδοφόρο. Παράλληλα, η ισλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπωρο νομοσχέδιο που θα προβλέπει την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας.
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των οργανώσεων για την προστασία των ζώων. Η διευθύντρια ευρωπαϊκών δημόσιων υποθέσεων της Humane World for Animals, Τζοάνα Σουάμπε, χαρακτήρισε «καταστροφικούς» τους πρώτους θανάτους πτεροφαλαινών για το 2026, επισημαίνοντας ότι η Ισλανδία έχει θανατώσει περισσότερες από 1.000 πτεροφάλαινες τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Όπως ανέφερε, το είδος θεωρείται παγκοσμίως ευάλωτο στην εξαφάνιση.
Η συζήτηση αναζωπυρώνεται τη στιγμή που οι επιστημονικές εισηγήσεις προτείνουν σημαντική μείωση των ποσοστώσεων. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Γλυκού Νερού Έρευνας της Ισλανδίας συνέστησε να μην αιχμαλωτιστούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες κατά τη διάρκεια της περιόδου του 2026, αριθμός μειωμένος κατά 28% σε σύγκριση με την ετήσια ποσόστωση που ίσχυε την περίοδο 2018-2025.
Αντίστοιχα, για τις ρυγχοφάλαινες το ινστιτούτο εισηγήθηκε ετήσιο όριο κάρπωσης 168 ζώων, μειωμένο κατά 23% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι νέες συστάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής πίεση για τον τερματισμό της εμπορικής φαλαινοθηρίας εντείνεται, τέσσερις δεκαετίες μετά την απαγόρευσή της από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας το 1986.
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας RUV ανέφερε ότι τα δύο θηλαστικά που θανατώθηκαν ήταν πτεροφάλαινες, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος ζώου στον πλανήτη μετά τη γαλάζια φάλαινα. Η επανέναρξη της δραστηριότητας προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς λίγες ημέρες πριν από τον απόπλου των κυνηγετικών σκαφών διαδηλωτής είχε δεθεί σε ιστό πλοίου στο λιμάνι του Ρέικιαβικ, επιχειρώντας να εμποδίσει την αναχώρησή του.
Η Ισλανδία συγκαταλέγεται μαζί με τη Νορβηγία και την Ιαπωνία στις μόλις τρεις χώρες παγκοσμίως που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά τη φαλαινοθηρία, παρά τις έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης.
Τα τελευταία δύο χρόνια η δραστηριότητα είχε ουσιαστικά ανασταλεί, καθώς η μειωμένη ζήτηση και τα οικονομικά προβλήματα είχαν καταστήσει τον κλάδο λιγότερο κερδοφόρο. Παράλληλα, η ισλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπωρο νομοσχέδιο που θα προβλέπει την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας.
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των οργανώσεων για την προστασία των ζώων. Η διευθύντρια ευρωπαϊκών δημόσιων υποθέσεων της Humane World for Animals, Τζοάνα Σουάμπε, χαρακτήρισε «καταστροφικούς» τους πρώτους θανάτους πτεροφαλαινών για το 2026, επισημαίνοντας ότι η Ισλανδία έχει θανατώσει περισσότερες από 1.000 πτεροφάλαινες τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Όπως ανέφερε, το είδος θεωρείται παγκοσμίως ευάλωτο στην εξαφάνιση.
Η συζήτηση αναζωπυρώνεται τη στιγμή που οι επιστημονικές εισηγήσεις προτείνουν σημαντική μείωση των ποσοστώσεων. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Γλυκού Νερού Έρευνας της Ισλανδίας συνέστησε να μην αιχμαλωτιστούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες κατά τη διάρκεια της περιόδου του 2026, αριθμός μειωμένος κατά 28% σε σύγκριση με την ετήσια ποσόστωση που ίσχυε την περίοδο 2018-2025.
Αντίστοιχα, για τις ρυγχοφάλαινες το ινστιτούτο εισηγήθηκε ετήσιο όριο κάρπωσης 168 ζώων, μειωμένο κατά 23% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι νέες συστάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής πίεση για τον τερματισμό της εμπορικής φαλαινοθηρίας εντείνεται, τέσσερις δεκαετίες μετά την απαγόρευσή της από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας το 1986.
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