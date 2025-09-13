Τραγωδία στην Ινδία - Οκτώ νεκροί όταν φορτηγό έπεσε σε θρησκευτική πομπή, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε μια πομπή θρησκευτικής τελετής στην Ινδία.Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, γύρω στις 20:45 (τοπική ώρα) κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατουρθί.Δείτε βίντεο από το περιστατικό -Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια. Τουλάχιστον τέσσερις από τους νεκρούς σκοτώθηκαν επί τόπου, όταν τους παρέσυρε το φορτηγό.Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους πιστούς.Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπιών (περίπου 4.800 ευρώ) για τους συγγενείς των θυμάτων και δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες.