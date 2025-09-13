Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τραγωδία στην Ινδία - Οκτώ νεκροί όταν φορτηγό έπεσε σε θρησκευτική πομπή, δείτε βίντεο
Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο - Νεαρά αγόρια πολλά από τα θύματα
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε μια πομπή θρησκευτικής τελετής στην Ινδία.
Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, γύρω στις 20:45 (τοπική ώρα) κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατουρθί.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό - Προσοχή: Σκληρές εικόνες
Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια. Τουλάχιστον τέσσερις από τους νεκρούς σκοτώθηκαν επί τόπου, όταν τους παρέσυρε το φορτηγό.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους πιστούς.
Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπιών (περίπου 4.800 ευρώ) για τους συγγενείς των θυμάτων και δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες.
ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವೀಗಿಡಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, 3 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.#Hassan #Holenarasipura pic.twitter.com/dMi4Bvqzml— Kumaraswamy for CM (@Kumaraswamy4cm) September 12, 2025
