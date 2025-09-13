Τραγωδία στην Ινδία - Οκτώ νεκροί όταν φορτηγό έπεσε σε θρησκευτική πομπή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Τελετή Φορτηγό

Τραγωδία στην Ινδία - Οκτώ νεκροί όταν φορτηγό έπεσε σε θρησκευτική πομπή, δείτε βίντεο

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο - Νεαρά αγόρια πολλά από τα θύματα

Τραγωδία στην Ινδία - Οκτώ νεκροί όταν φορτηγό έπεσε σε θρησκευτική πομπή, δείτε βίντεο
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε μια πομπή θρησκευτικής τελετής στην Ινδία.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, γύρω στις 20:45 (τοπική ώρα) κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατουρθί.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό - Προσοχή: Σκληρές εικόνες


Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια. Τουλάχιστον τέσσερις από τους νεκρούς σκοτώθηκαν επί τόπου, όταν τους παρέσυρε το φορτηγό.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους πιστούς.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπιών (περίπου 4.800 ευρώ) για τους συγγενείς των θυμάτων και δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες

«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς

Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης