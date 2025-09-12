Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες

«Χριστέ μου, έναν πυροσβεστήρα!»: Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό

ο ένας από τους δύο άντρες του Ford Raptor είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο.



Ο 54χρονος που σκοτώθηκε θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του