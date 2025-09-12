Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Όλη η πορεία που ακολούθησε το αμάξι της ηλικιωμένης οδηγού στην Κορίνθου - Πατρών μέχρι τη μοιραία σύγκρουση - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας με τον οδηγό του Ford Raptor και οι στιγμές αμέσως μετά το δυστύχημα
Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό το απόγευμα της Πέμπτης (11/9) και είχε το αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων συνέβη μετά από λάθος που έκανε μία 70χρονη οδηγός, η οποία για σχεδόν 1 χιλιόμετρο οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού.
Το όχημα της 70χρονης συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Ford Raptor, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η γυναίκα απανθρακώθηκε, καθώς το αυτοκίνητό της πήρε φωτιά, ενώ οι δύο άνδρες από το άλλο όχημα μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και αργά το βράδυ ο 54χρονος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή.
Η πορεία της 70χρονης στην Ολυμπία Οδό ξεκίνησε από τον κόμβο των Σελιανίτικων, μπαίνοντας κανονικά στο ρεύμα προς Πάτρα.
Ο συγκεκριμένος κόμβος βρίσκεται στον κόκκινο κύκλο που φαίνεται στον παρακάτω χάρτη
Στη συνέχεια και μετά από πορεία περίπου 8 χιλιομέτρων, η 70χρονη έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, ωστόσο αντί να συνεχίσει κανονικά μέσα από τα τούνελ μπήκε δεξιά στη διχάλα η οποία οδηγεί στον παράδρομο που χρησιμοποιούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου (σ.σ. είναι κομμάτι της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών από το οποίο γινόταν η κυκλοφορία των οχημάτων πριν κατασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος).
Στη δορυφορική εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το σημείο στο οποίο βρίσκεται η διχάλα που οδηγεί στον παράδρομο
Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ταμπέλα που δείχνει την υποχρεωτική πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα οχήματα με επικίνδυνο φορτίο, καθώς απαγορεύεται η διέλευσή τους μέσα από τα τούνελ.
Η 70χρονη, λοιπόν, ακολούθησε δεξιά πορεία στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα του google map
Έχοντας μπει πλέον στον παράδρομο και αντί η 70χρονη να συνεχίσει την πορεία της προς Πάτρα, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και εκεί έκανε αναστροφή με κατεύθυνση προς Κόρινθο, κάτι που ήταν η μοιραία κίνησή της καθώς λίγο αργότερα θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα.
Στη φωτογραφία βλέπετε πώς είναι ο παράδρομος στο ύψος των τούνελ της Παναγοπούλας, στον οποίο η 70χρονη έκανε την αναστροφή
Χάρτες με τη μοιραία πορεία της 70χρονης
Το αυτοκίνητο της 70χρονης κινούταν αντίθετα και έφτασε ξανά στο σημείο της διχάλας που βρίσκεται στα τούνελ, μπαίνοντας έτσι στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου.
Οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων που είχαν κατεύθυνση προς Πάτρα άναβαν τα φώτα και πατούσαν κόρνα με την ελπίδα η οδηγός να αντιληφθεί το λάθος της.
Τελικά, κάνοντας κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο κινούμενη αντίθετα μέσα στο ρεύμα προς Πάτρα, το όχημα της 70χρονης συγκρούστηκε μετωπικά με το Ford Raptor.
Στον χάρτη βλέπετε το σημείο που ενώνεται ο παράδρομος με την Ολυμπία Οδό (κόκκινος κύκλος) και την κατεύθυνση που ακολούθησε η 70χρονη μέχρι το σημείο του δυστυχήματος
«Χριστέ μου, έναν πυροσβεστήρα!»: Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό
Σοκαριστικές ήταν οι στιγμές δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο, καθώς στα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr ακούγονται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων, έντρομοι να καλούν σε βοήθεια και να φωνάζουν «γρήγορα έναν πυροσβεστήρα» ενώ κάποιοι πιο ψύχραιμοι πλησιάζουν το όχημα της 70χρονης γυναίκας προτού τυλιχτεί στις φλόγες, προκειμένου να την απεγκλωβίσουν αλλά μάταια.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη φαινόταν αποπροσανατολισμένη κινούμενη στο λάθος ρεύμα, ενώ μετά τη σύγκρουση ο ένας από τους δύο άντρες του Ford Raptor είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο.
Μετά το τροχαίο δυστύχημα αποκαλύφθηκε και ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Ο 54χρονος Παναγιώτης Κοντοστάνος από τα Μέγαρα που έχασε τη ζωή του, σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του.
Ο 54χρονος που σκοτώθηκε θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του
Όπως αναφέρει, μάλιστα, το tempo24.news, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού που θα παντρευόταν.
Κατά την ίδια πηγή, παρά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του 54χρονου, η σύντροφός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.
Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου, δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενη προς Πάτρα η 70χρονη οδηγός του που είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της Ολυμπίας οδού.
