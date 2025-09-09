Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αποδεχτήκαμε την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα υπό δύο όρους λέει ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ
Υπογράμμισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δύο απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου: την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς
Το Ισραήλ «αποδέχτηκε» την τελευταία πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κροατία.
«Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τελειώσει αύριο», δήλωσε ο Σαάρ. «Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια συμφωνία που θα τερμάτιζε αυτόν τον πόλεμο, με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου» συμπλήρωσε και υπογράμμισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δύο απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου: την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς.
«Ο αφοπλισμός της Χαμάς διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Παλαιστινίους» είπε, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «πρόβλημα για τους ίδιους τους Παλαιστινίους και για την περιοχή».
Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης. Ωστόσο, σύμφωνα με διαρροές στον Τύπο, προβλέπεται η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, ενώ το Ισραήλ θα δεσμευθεί να μην επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Channel 12, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα θα γίνει σταδιακά, με το μεγαλύτερο μέρος να πραγματοποιείται στην αρχή της εκεχειρίας. Στη συνέχεια, οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες ή για όσο χρειαστεί, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, τις λεπτομέρειες της αποχώρησης του Ισραήλ και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης για τη Γάζα.
Ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον Λίβανο, χαιρετίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της Βηρυτού για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Όπως τόνισε, πρόκειται για «μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του Λιβάνου και της περιοχής συνολικά».
Κλείνοντας, ο Σαάρ σημείωσε ότι «Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν υποφέρει αρκετά» και υπογράμμισε ότι «όσο υπάρχουν τρομοκρατικά καθεστώτα και όσο η Χαμάς παραμένει στην εξουσία, το μαρτύριο και των δύο πλευρών δεν θα τελειώσει».
