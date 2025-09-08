Το κεφάλαιο Μπαϊρού έκλεισε, η κρίση τώρα ξεκινά: Το δημόσιο χρέος «τρέχει», οι Γάλλοι αμφισβητούν ανοιχτά τον Μακρόν και βγαίνουν στους δρόμους

Αύριο η επίσημη παραίτηση - Η πόλωση ανάμεσα σε ακροδεξιά και ακροαριστερά θα επηρεάσει τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καμία πολιτική δύναμη δεν έχει απαντήσεις στα ζητήματα της Παιδείας, της Υγείας και της ασφάλειας